الجزائر تسقط السنغال وتلحق بمصر ونيجيريا في دور الـ 16

حسم المنتخب الجزائري صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، بعدما تغلب على نظيره السنغالي 1 / صفر اليوم الخميس (27 حزيران/يونيو 2019) على ملعب إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل المهاجم يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49. ورفع المنتخب الجزائري رصيده بذلك إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (المجموعة الثانية) إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات.

أما المنتخب السنغالي، فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المجموعة التي تشهد اليوم لقاء المنتخب الكيني نظيره التنزاني. وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كينيا 2 / صفر كما تغلب منتخب السنغال على تنزانيا بالنتيجة نفسها.

ودخل الفريقان في أجواء المباراة بشكل سريع وكثف كل منهما تركيزه في الدقائق الأولى على فرض أسلوبه. وكان المنتخب الجزائري المبادر بالهجوم لكن أول فرصة تهديفية كانت من نصيب المنتخب السنغالي. ففي الدقيقة الخامسة، توغل ماني داخل منطقة الجزاء ومرر عرضية خطيرة أثارت ارتباكا داخل منطقة الجزاء ثم وصلت الكرة إلى بالدي دياو كايتا الذي سددها دون القوة الكافية ليتصدى لها الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وأتيحت فرصة خطيرة أمام المنتخب الجزائري بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني حيث مرر إسماعيل بن ناصر الكرة إلى بونجاح الذي هيأها إلى سفيان فيجولي ليسدد من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وبعدها بثوان، افتتح المنتخب الجزائري التسجيل من هجمة رائعة، حيث أرسل محرز طولية إلى سفيان فيجولي الذي مرر عرضية إلى يوسف بلايلي ليصوب الكرة بقوة إلى داخل الشباك معلنا تقدم الجزائر 1 / صفر في الدقيقة 49 .

ومنح الهدف دفعة معنوية كبيرة للمنتخب الجزائري الذي أحكم قبضته على المباراة بشكل أكبر وتوالت هجماته المنظمة لكن المنتخب السنغالي كثف تركيزه على تفادي اهتزاز الشباك مجددا للحفاظ على أمله في العودة. وكاد المنتخب الجزائري أن يضيف الهدف الثاني من هجمة رائعة في الدقيقة 60 شارك فيها فيجولي ومحرز لكنها انتهت بكرة سددها بونجاح بجوار القائم.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)