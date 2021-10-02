الجزائر تستدعي سفيرها بباريس و"ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية"

بررت الجزائر استدعاءها السبت (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول) سفيرها في باريس برفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية "تصريحات منسوبة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه "على خلفية التصريحات غير المكذّبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات".

وقررت الجزائر السبت استدعاء سفيرها في باريس "للتشاور" وأوردت وسائل إعلام محلية بشكل كبير مقالاً نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ينقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات أدلى بها أثناء استقباله الخميس أحفاد ممثلين لأطراف فاعلة في حرب استقلال الجزائر.

واعتبر ماكرون أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري". كما تحدث عن "تاريخ رسمي" للجزائر "أُعيدت كتابته بالكامل" وفق قوله، وهو "لا يستند إلى حقائق" إنما على "خطاب يرتكز على كراهية فرنسا".

والعلاقات بين باريس والجزائر متوترة أصلاً جراء قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنينالجزائريين. وقد بررت فرنسا خطوتها التي شملت أيضا المغرب وتونس بأنها رد على "رفض" الدول الثلاث إصدار تصريحات قنصلية لإعادة مهاجرين منها ترغب فرنسا في ترحيلهم.

مشاهدة الفيديو 18:45 شارك صفحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر.. هل تطوى دون اعتذارات؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oGBl مسائية DW: صفحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر.. هل تطوى دون اعتذارات؟

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية استدعت الأربعاء السفير الفرنسي في الجزائر فرنسوا غوييت "لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية" على خلفية قرار التأشيرات.

وقالت الوزارة إن استدعاء غوييت سببه "القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه ومجال تطبيقه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، جاء استدعاء السفير الجزائري في باريس على خلفية تصريحات ماكرون التي وردت في مقال نشر صباح السبت في صحيفة "لوموند". فتحت عنوان "ماكرون ينتقد بشكل لاذع "النظام الجزائري"، أعاد موقع "24 ساعة الجزائر" الناطق بالفرنسية نشر مقاطع من مقال "لوموند" الذي نقل حوارا بين ماكرون وعشرين شابا شارك آباؤهم أو أجدادهم في حرب استقلال الجزائر (1954-1962)، سواء إلى جانب جبهة التحرير الوطني أو الحركيين الذين دعموا فرنسا أو في صفوف الجيش الفرنسي وحتى أحفادا لـ"الأقدام السود" الذي استوطنوا الجزائر خلال حقبة الاستعمار.

مشاهدة الفيديو 01:45 شارك اعترف ماكرون بقتله باسم فرنسا، من هو علي بو منجل؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qDj5 اعترف ماكرون بقتله باسم فرنسا، من هو علي بو منجل؟

ومن بين ما نقله رد للرئيس الفرنسي على سؤال شابة نشأت في الجزائر العاصمة، قال فيه إنه لا يعتقد أن هناك "كراهية (إزاء فرنسا) في باطن المجتمع الجزائري ولكن (مصدرها) النظام السياسي-العسكري الذي أسس نفسه على ريع الذاكرة". وأضاف ماكرون "نرى أن النظام الجزائري منهك، الحراك (الاحتجاجي) في عام 2019 أنهكه".

وأكد في حديثه مع الشباب أنه "يجري حوارا جيدا مع الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون"، مضيفا "أرى أنه عالق في نظام شديد التصلب".

ووفق وسائل إعلام جزائرية، أثار مقطع آخر من تصريحات ماكرون غضب السلطات، تساءل فيه "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال"، مشيرا إلى وجود "عمليات استعمار سابقة".

وتابع بنبرة ساخرة أنه "مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها"، في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

وباستثناء المغرب حيث لم تنجح في ترسيخ حضور دائم لها، سيطرت الإمبراطورية العثمانية على شمال إفريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، ونظمتها في ثلاث مقاطعات: الجزائر وتونس وطرابلس الغرب.

وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ أيار/مايو 2020 عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي "فوراً" بعد بثّ وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة "فرانس 5" والقناة البرلمانية.

هـ.د/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)