 الجزائر بعد إطفاء الحرائق.. انتقادات وتحقيقات | مسائية DW | DW | 19.08.2022

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مسائية DW

الجزائر بعد إطفاء الحرائق.. انتقادات وتحقيقات

وفي الجزائر، فرق الحماية المدنية تعلن السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت شمال شرقي البلاد، وأودت بحياة العشرات.. فكيف هو الوضع في المناطق المنكوبة؟

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