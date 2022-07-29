الجزائر بعد إطفاء الحرائق.. انتقادات وتحقيقات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وفي الجزائر، فرق الحماية المدنية تعلن السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت شمال شرقي البلاد، وأودت بحياة العشرات.. فكيف هو الوضع في المناطق المنكوبة؟
أعلنت السلطات الجزائرية وفاة 26 شخصًا جراء حرائق اندلعت في شرق البلاد وأدت إلى فقدان نحو مئات الهكتارات من الغابات والأحراش. وزير الداخلية الجزائري اتهم أطرافا لم يحددها بـ"افتعال بعض الحرائق" في بلاده.
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
أشارت مصادر متعددة إلى تمكن فرق الإطفاء الجزائرية من إخماد غالبية الحرائق التي أودت بحياة 38 شخصا على الأقل، فيما عانى حوالي 200 شخص من حروق أو مشاكل تنفسية، في وقت باتت فيه هذه الحرائق كارثة تواجهها البلاد سنويا تقريبا.
استمر حريق كبير مستعراً على مشارف العاصمة اليونانية، أثينا، مع وصول ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية، حيث دمرت العديد من المنازل. وتم إغلاق أجزاء من الطريق الرئيسي بين المدينة والمطار بسبب انخفاض مستوى الرؤية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول