الجزائر - المجلس الدستوري يعلن "استحالة" تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها

ذكر المجلس الدستوري الجزائري اليوم (الأحد الثاني من حزيران/ يونيو 2019) . جاء ذلك في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، ومضى البيان إلى أن المجلس خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.

ودعا المجلس إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد". ولفت البيان إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

يذكر أنّ الدستور الجزائري، يعتبر المجلس الدستوري الجهة الأولى المخولة للإعلان عن تأجيل أو رفض الانتخابات الرئاسية. ولم يحدد المجلس الدستوري الموعد الانتخابي الجديد الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسات في البلاد، وسط تساؤلات حول مصير رئيس الدولة المرفوض شعبيا عبد القادر بن صالح الذي تنتهي ولايته يوم التاسع تموز/ يوليو المقبل.

ويرفض الحراك الشعبي في الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية بوجود الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يعتبره المتظاهرون أحد رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي الذي يطالبون برحيله منذ بداية الحراك في 22 شباط/ فبراير الماضي.

م.م/ م.س (د ب أ)