الجزائر- المتظاهرون يرفضون "تدخّل" رئيس الأركان في الشأن السياسي

تجمع صباح اليوم الجمعة (10 مايو/ أيار 2019) مواطنون جزائريون في ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، تمهيدا للمظاهرات في أسبوعها الـ12، التي يخرج فيها المحتجّون للمطالبة بتغيير النّظام الذي ارتبط بالرّئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وحمل المتظاهرون في أول جمعة بشهر رمضان، التي توقع الكثيرون أن تكون أقل قوة من الجمعات الماضية بسبب الحر والصيام، شعارات استنكرت ما اعتبروه تدخّلا لرئيس أركان الجيش قايد صالح، في الشأن السياسي. وكان شعار "قايد صالح يا بابا هو زعيم العصابة"، من بين الشعارات التي ربط فيها المحتجون بساحة البريد المركزي اسم الرّجل الأول في المؤسسة العسكرية بمن أسموهم بالعصابة، قاصدين بذلك شقيق الرئيس المستقيل والجنرال محمد الأمين مدين المعروف باسم الجنرال توفيق و الجنرال عثمان طرطاق والأسماء الأخرى التي ارتبطت بالفساد.

المطالبة بإطلاق سراح لويزا حنون

كما رفع المحتجّون اليوم شعار "عدالة حرة ليست انتقائية"، منادين بـ"إطلاق سراح رئيسة حزب العمال ، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية". وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ"استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد"، معتبرين ذلك "خرقا للدّيمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 شباط/فبراير الماضي.

وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون معتبرا في بيانه اليوم "أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي..."

ص.ش/ح.ز (د ب أ)