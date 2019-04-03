 الجزائر- الغموض يلف هوية خليفة بوتفليقة خلال المرحلة الانتقالية | أخبار | DW | 08.04.2019

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أخبار

الجزائر- الغموض يلف هوية خليفة بوتفليقة خلال المرحلة الانتقالية

قبيل اجتماع البرلمان لاختيار خليفة لبوتفليقة يسود الغموض بشأن من سيتولى رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط رفض شعبي لتولي شخصيات مرتبطة ببوتفليقة، ومقتضيات الدستور الذي ينص على انتقال السلطة لرئيس البرلمان.

Abdelkader Bensalah (picture-alliance/AA/Y. Gaidi)

وفق الدستور ينتقل منصب الرئيس إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن..

بعد أسبوع من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من المقرر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح (الثلاثاء  التاسع من نيسان/ إبريل 2019) لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.

 يأتي هذا بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، والتي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش.

 وبحسب الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 لكن المتظاهرين الذين يطالبوا منذ شهر ونصف شهر برحيل "النظام" كاملا من السلطة، يرفضون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح، قيادة المرحلة الانتقالية.

 وكانت تظاهرة الجمعة الماضية، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

 

كما قررت حركة مجتمع السلم، التي دعمت بوتفليقة حتى انسحابها من التحالف الرئاسي في 2012، مقاطعة جلسة البرلمان معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

 وأضاف الحزب الإسلامي الأكبر والمعارض الأبرز في البرلمان (34 نائبا من أصل 462) إلى أن "جلسة البرلمان شكلية" بما أن "استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور"، كما كشف بيان الحزب الصادر اليوم الاثنين.

 ويبدو أن رغبة الشارع الجزائري كان لها صدى، فقد كشفت صحيفة "المجاهد" الحكومية التي تنقل عادة رسائل السلطة في الجزائر، في عددها الصادر الأحد، إلى إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.

  لكن المشكلة تكمن في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.

و ضمن السيناريوهات التي طرحتها صحيفة المجاهد أن ينسحب بن صالح، فيعود منصب رئيس الدولة المؤقت إلى خليفته على رأس مجلس الأمة.

 وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر  من قبل المتظاهرين.

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.

  • Abdelkader Bensalah (AFP/P. Kovarik)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رئيس مجلس الأمة

    عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

  • Algerien: Ministerpräsident Noureddine Bedoui (picture-alliance/dpa/B. Bensalem )

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    نور الدين بدوي

    تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.

  • Algerien Interview Mustafa Bouchachi (DW/T.Bougaada)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    مصطفى بوشاشي

    المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    علي بن فليس

    علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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