الجزائر - السجن لوزيرة الثقافة السابقة أربع سنوات بتهم فساد

أدان القضاء الجزائري ، اليوم الأحد (8 يناير/كانون الثاني 2023) خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة بالسجن أربع سنوات منها عامان موقوفا النفاذ، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية".

وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبساً نافذاً بحق المفتش العام السابق بالوزارة نفسها عبد الحميد بن بليدية.

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي على رأس قطاع الثقافة.

كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر تموز/يوليو الماضي بأربع سنوات حبساً نافذاً في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، عن تهم " إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية"، قبل أن تتم إدانتها في السابع نيسان/ إبريل 2022 بست سنوات سجناً، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجناً نافذاً في الخامس تموز/يوليو من العام نفسه، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من الشهر ذاته.

يذكر أن خليدة تومي، تولت منصب وزيرة الثقافة بين الرابع من حزيران/يونيو 2002 والخامس من أيار/مايو 2014، في عدة حكومات خلال حُكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ع.ح./ص.ش. (د ب ا)