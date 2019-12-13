 الجزائر: الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس تبون | أخبار | DW | 02.01.2020

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أخبار

الجزائر: الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس تبون

أبصرت أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون النور رغم اعتراضات الحراك. التشكيلة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد حافظت على أسماء من حكومة تصريف الأعمال وخصوصا في الوزارات السيادية.

الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020)عن تشكيلة الحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد ( 66 سنة).

وشهدت التشكيلة بقاء وزراء من حكومة تصريف الأعمال كصبري بوقادوم وزيرا للخارجية وكمال بلجود وزيرا للداخلية، الذي شغل منصب وزير السّكن بحكومة تصريف الأعمال، كما ثبّت  وزير الطّاقة والمناجم محمد عرقاب في منصبه.

مختارات

ذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية السبت أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية عبدالعزيز جراد رئيسا للوزراء خلفا لصبري بوقدوم الذي تولى المنصب عقب انتخاب تبون مباشرة. فماذا قال جراد بعد تعيينه؟ (28.12.2019)

يبدو أن عرض الرئيس الجزائري الجديد عبد العزيز تبون لإجراء حوار بهدف إجراء إصلاحات في البلاد أخذ يلقى آذانا صاغية رغم رفض الحراك الاحتجاجي له. فقد أعلن أبرز حزب إسلامي جزائري موافقته على عرض الرئيس، فماذا بعد؟ (30.12.2019)

وضمّت التّشكيلة الحكومية الجديدة 39 عضوا، منهم خمسة نساء وسبعة وزراء منتدبين وأربعة كتاب دولة، كما أنّ أصغر وزير عمره 26 سنة، وهو ياسين وليد وزير منتدب للمؤسسات الناشئة. وحسب ما ورد على لسان الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية "فسيعقد أول اجتماع للحكومة السّبت المقبل برئاسة تبون.

وتعتبر الحكومة المعلن عنها، هي الأولى في عهد الرّئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي تعهّد أن تتضمّن وجوها شابة، لتنهي بذلك عمل حكومة تصريف الأعمال الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر بالبلاد.

وقد استحدث، الرّئيس الجديد، منصب مستشار للاتصال ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية برتبة وزير حيث كلف بتولي المنصب  وزير الاتصال الأسبق بلعيد امحند أوسعيد.

ويأتي إعلان أسماء التّشكيلة الحكومية بالجزائر، بالتّزامن مع الإفراج عن أكثر من 76 من معتقلي الحراك الذين خرجوا اليوم من السّجون عبر مختلف الولايات.

يذكر أن ببرنامج عبد المجيد تبون ارتكز على إحداث تغييرات عميقة في الدستور والحوار مع الحراك، لكن الأخير لا يزال يرفض الحوار مع الرئيس.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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