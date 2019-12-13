الجزائر: الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس تبون

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020)عن تشكيلة الحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد ( 66 سنة).

وشهدت التشكيلة بقاء وزراء من حكومة تصريف الأعمال كصبري بوقادوم وزيرا للخارجية وكمال بلجود وزيرا للداخلية، الذي شغل منصب وزير السّكن بحكومة تصريف الأعمال، كما ثبّت وزير الطّاقة والمناجم محمد عرقاب في منصبه.

وضمّت التّشكيلة الحكومية الجديدة 39 عضوا، منهم خمسة نساء وسبعة وزراء منتدبين وأربعة كتاب دولة، كما أنّ أصغر وزير عمره 26 سنة، وهو ياسين وليد وزير منتدب للمؤسسات الناشئة. وحسب ما ورد على لسان الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية "فسيعقد أول اجتماع للحكومة السّبت المقبل برئاسة تبون.

وتعتبر الحكومة المعلن عنها، هي الأولى في عهد الرّئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي تعهّد أن تتضمّن وجوها شابة، لتنهي بذلك عمل حكومة تصريف الأعمال الذي دام لأكثر من ثمانية أشهر بالبلاد.

وقد استحدث، الرّئيس الجديد، منصب مستشار للاتصال ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية برتبة وزير حيث كلف بتولي المنصب وزير الاتصال الأسبق بلعيد امحند أوسعيد.

ويأتي إعلان أسماء التّشكيلة الحكومية بالجزائر، بالتّزامن مع الإفراج عن أكثر من 76 من معتقلي الحراك الذين خرجوا اليوم من السّجون عبر مختلف الولايات.

يذكر أن ببرنامج عبد المجيد تبون ارتكز على إحداث تغييرات عميقة في الدستور والحوار مع الحراك، لكن الأخير لا يزال يرفض الحوار مع الرئيس.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)