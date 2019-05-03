الجزائر: اعتقال الشقيق الأصغر لبوتفليقة ورئيسين لجهاز المخابرات

أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن توقيف سعيد بوتفليقه شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، إلى جانب البدء في استجواب كل من رئيس جهاز المخابرات السابق، محمد مدين المدعو بـالجنرال توفيق والجنرال بشير طرطاق المقرب من عبد العزيز بوتفليقة.

الجنرال طرطاق

وحسب ما تردد في وسائل إعلام محلية، سيحال يوم غد الأحد كل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق للمحكمة العسكرية، للتحقيق معهما في قضية تورطهما في "محاولة إفشال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير الماضي بالجزائر".

وقد رفع المحتجّون في مظاهرة بالأمس شعارات مطالبة بمحاكمة علنية لكل "رؤوس الفساد" وفى مقدمتهم شقيق الرئيس المستقيل، الذي يعتبره الشّارع الجزائري "أحد أبرز المتسبّبين في الأزمة التي تمر بها البلاد".

ع.خ/ ح.ع.ح (د ب ا)