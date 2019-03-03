 الجزائر ..احتجاجات وغموض حول وضع بوتفليقة في يوم ترشحه | أخبار | DW | 03.03.2019

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أخبار

الجزائر ..احتجاجات وغموض حول وضع بوتفليقة في يوم ترشحه

في اليوم المقرر أن يسلم فيه بوتفليقة طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، خرجت مظاهرات طلابية في العاصمة وعدة مدن أخرى. فيما يستمر الغموض حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي يوجد في جنيف للعلاج.

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حصريا لـ DW عربية.. مشاهد طريفة من مظاهرات الجزائر

قال شهود وسكان إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة استؤنفت اليوم الأحد (الثالث في آذار/مارس 2019) في الجزائر حيث احتشد الآلاف في العاصمة ومدن وبلدات أخرى لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن اعتزامه الترشح لفترة ولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل نيسان المقبل.

واحتشد مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة". وقال شهود إن احتجاجات نُظمت كذلك في كليات أخرى بالجزائر العاصمة وفي مدن أخرى مثل وهران في غرب البلاد. وكان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عن المجلس مسافة تقطع سيرا على الأقدام في عشر دقائق.

مختارات

تعرف الجزائر نشاطاً كبيراً لقوى مناوئة لمعسكر بوتفليقة، فعكس الجمود الذي يطغى في الكثير من البلدان العربية، لا تتخوّف هذه القوى من رفع سقف مطالبها وإعلان رفضها التام لخطط معسكر السلطة. (02.03.2019)

باستثناء باريس التي أصدرت بيانا حذرا أكدت فيه حق الجزائريين في اختيار حكامهم، التزمت باقي العواصم الغربية والأوروبية الصمت المطبق اتجاه موجة الاحتجاجات العارمة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. (01.03.2019)

مع دخول الاحتجاجات في الجزائر يومها الخامس، احتدم النقاش بين الشباب المغاربي على مواقع التواصل الاجتماعي. فمن جهة يرى البعض أن الاحتجاجات شعلة ربيع عربي جديد، بينما يحذر آخرون من تكرار سيناريوهات بلدان عربية أخرى. (27.02.2019)

وفي عنابة على بعد 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر، تظاهر مئات الطلاب في أهم كليتين بينما تجمع آخرون في الشارعين الرئيسيين للمدينة، بحسب ما نقل لوكالة فرنس برس صحافي محلي فضل عدم ذكر اسمه. وقال "إنهم يرددون شعارات ضد بوتفليقة وضد (أحمد) أويحيى (رئيس الوزراء) ويريدون مواصلة الضغط ضد الولاية الخامسة في هذا اليوم المصادف آخر أجل لتقديم الترشيحات".

وذكر الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن تجمعات مماثلة تشهدها جامعات وهران وقسنطينة، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد، وكذلك في البويرة (80 كلم جنوب شرق) وسكيكدة وقالمة (350 و380 كلم شرق) وتيارت ومستغانم (200 و280 كلم غرب).

وتشهد الجزائر منذ أيام احتجاجات غير مسبوقة، قادتها مجموعات شبابية وهيئات من المجتمع المدني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضمت إليها أحزاب المعارضة الضعيفة والمنقسمة. ويحكم بوتفليقة البلاد منذ 1999، وقوبل ترشيحه برفض واسع خصوصا من فئات الشباب.

غموض يلف "علاج" بوتفليقة في سويسرا

ومن المقرر أن يقدم بوتفليقة (82 عاماً)، المعتل الصحة منذ سنوات، أوراق ترشحه للمجلس الدستوري في الجزائر العاصمة اليوم الأحد وهو الموعد النهائي لتقديم أوراق المرشحين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه، بناء على القانون، ليس من المطلوب أن يقوم بذلك بنفسه.

ونادراً ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى عطلة نهاية الأسبوع  في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.

خ.س/م.س (رويترز، أ ف ب)

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/XinHua)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    شعلة الاحتجاجات

    بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل 2019، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بذلك شهوراً من التكهنات حول إعادة ترشحه لولاية جديدة. وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ إفتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة رافضة.

  • Screenshot Twitter Account JohnHanaDahli (Twitter/JohnHanaDahli)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    من العالم الافتراضي

    انطلقت الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة "مواطنة" وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه. وتشهد العاصمة الجزائرية ومدن أخرى منذ الجمعة الماضي تظاهر الآلاف من الجزائريين، أغلبهم من الشباب.

  • Algerien - Studentenproteste (picture-alliance/F. Batiche)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    "لا للعهدة الخامسة"

    عبر المتظاهرون في الجزائر عن رفضهم ترشح بوتقليفة لولاية خامسة من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة" وأخرى مثل"لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة الى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة يرددها عادة المشجعون في الملاعب.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    سلمية الاحتجاجات

    تتسم الاحتجاجات الحالية، التي تعد الأكبر منذ تولي الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999، بالسلمية وسط انتشار أمني غير مسبوق. كما انتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، للتمركز في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    صحوة الشعب

    يشارك في الاحتجاجات مختلف أطياف المجتمع الجزائري. وشكل الشباب الفئة الأكثر حضوراً في الشارع. كما انضم آلاف الطلبة الجزائريين إلى الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة. وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر يشارك صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة.

  • Algerien Wahlen | Kundgebung des Kandidats Rachid Nekkaz (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    مرشحون خطفوا الأضواء

    يقف أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرشحون آخرون، أمثال الجنرال السابق، علي غديري، وكذلك المرشح الإسلامي عبد السلام مقري، الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين. بالإضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي خطف الأضواء إثر التفاف حشود من المؤيدين حوله أمام مقر بلدة الجزائر الوسطى، ما دعا الشرطة إلى اجباره على مغادرة المكان.

  • Algerien Bouteflika Amtseid (Reuters)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    المرشح "الغائب"

    عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الثاني والثمانين السبت المقبل، موجود منذ الأسبوع الماضي في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجمهورية. بوتفليقة، الذي تولى الرئاسة منذ عام 1999، لم يظهر علنا إلا نادراً منذ أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    جمعة "مليونية"

    يستعد الجزائريون المعارضون لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة للخروج في مسيرات مليونية (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019). ويأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر فيسبوك، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/إبريل المقبل.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/abaca/B. Ramzy)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    تسريبات محرجة

    في ظل الاحتجاجات، ظهر تسريبان: الأول خص وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية وكشفت عن كيفية وصول بوتفليقة إلى موقع الرجل الثاني في النظام الجزائري. أما التسريب الثاني فيعود إلى مكالمة هاتفية بين عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من النظام، تتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات (لم يتم تأكيد صحة التسريب رسميا).

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    يوم حاسم في تاريخ الجزائر

    ورغم تواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة، قال مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير) إن الرئيس سيقدم بشكل رسمي أوراق ترشحه لولاية جديدة في الثالث من مارس/ آذار، أي 15 يوماً قبل الانتخابات. ما قد يوسع من حالة الرفض للعهدة الخامسة ويجعله يوماً حاسماً في مصير البلاد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

منذ لحظة الإعلان عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والأحداث تتسارع، بدءاً من الاحتجاجات إلى التسريبات السلبية عن الرئيس الحالي ومعسكره، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في الحراك الشعبي ضد الحكومة. (01.03.2019)  

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