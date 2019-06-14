 الجزائر- أحكام ثقيلة بالسجن على رئيسي وزراء سابقين | أخبار | DW | 10.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجزائر- أحكام ثقيلة بالسجن على رئيسي وزراء سابقين

أصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء حكمين منفصلين بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى 15 سنة وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، إضافة إلى أحكام أخرى طالت مسؤولين سابقين ورجال أعمال.

Algerien Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء  (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد اويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقين في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.

مشاهدة الفيديو 02:20

"لا انتخابات مع العصابات!"… حصاد 9 أشهر من حراك الجزائر #مسائيةDW_

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.

وحكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق الهارب، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام  بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لخمس سنوات نافذا على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.

مشاهدة الفيديو 23:47

مسائية DW: الاحتقان السياسي في الجزائر.. إلى أين؟

في المقابل، برأت  المحكمة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان، من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال.

ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

وكان المدعي العام التمس 20 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كل من اويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجنا نافذا ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

مختارات

قبل أيام من إجرائها.. دعوات لمقاطعة الانتخابات الجزائرية

شخصيات سياسية وحقوقية وأحزاب وجمعيات، كان بعضها ينشط في عهد بوتفليقة، دعت في بيان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر. الموقعون على البيان وصفوا رئاسيات الجزائر بـ"المهزلة" مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين. (09.12.2019)  

المغرب في قلب حملات الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. هل يتغير شيء؟

تنطلق الحملات الانتخابية للرئاسة في الجزائر وسط أجواء من الرفض والتشكيك. واللافت هو تركيز هذه الحملات على مواضيع ليست حاضرة في الشارع، مثل العلاقات مع المغرب وصراع الصحراء الغربية، فكيف ينظر المرشحون لهذا الملف؟ (28.11.2019)  

الجزائر في مفترق الطرق ـ انطلاق حملة الانتخابات المثيرة للجدل

تنطلق اليوم حملة انتخابات الرئاسة في الجزائر في أجواء سريالية أمام رفض الشارع لها، فيما وقع المرشحون "ميثاق أخلاق الحملة". ويخشى المراقبون من أن يؤدي إصرار الجيش على هذه الانتخابات إلى تعميق الأزمة السياسية بدلا من حلها. (17.11.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"لا انتخابات مع العصابات!"… حصاد 9 أشهر من حراك الجزائر #مسائيةDW_  

مسائية DW: الاحتقان السياسي في الجزائر.. إلى أين؟  

مواضيع ذات صلة

Algerien 17. Freitagsdemonstration in Algier

سجن مسؤولين سابقين لا يفقد الاحتجاجات الجزائرية زخمها 14.06.2019

لم يسفر قرار سجن مسؤولين كبار إبان رئاسة بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات حيث نزلت حشود للأسبوع السابع عشر على التوالي إلى الشوارع للمطالبة برحيل "النظام برمته" وبالإعلان عن الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

Ahmed Ouyahia Algerien 24.11.2012

الجزائر: إحالة ملفي رئيسي وزراء سابقين للمحكمة العليا 26.05.2019

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن النائب العام الجزائري أحال ملفي رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بجانب وزراء سابقين للمحكمة العليا. كما أعلنت الإذاعة الجزائرية أنه لم يتقدم أحد للترشح للانتخابات الرئاسية.

Algerien Algier Ahmed Ouyahia

محكمة جزائرية تقضي بحبس رئيس الحكومة السابق أويحيى 12.06.2019

بعد مثوله أمام المحكمة في وقت سابق للرد على اتهامات بالفساد، أمرت محكمة جزائرية بحجز رئيس الحكومة أحمد أويحيى وذلك في إطار الاتهامات ذاتها، والتي طالته وعدداً من الوزراء من حقبة الرئيس المستقيل بوتفليقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  