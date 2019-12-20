الجزائري بلفضيل يوجه اتهامات قوية لهوفنهايم الألماني

تألق الدولي الجزائري إسحاق بلفضيل الموسم الماضي بقميص فريقه هوفنهايم الألماني في سماء هدافي الدوري الألماني. لكنه وعند بداية الموسم تراجع أداءه.

مرد ذلك وكما يقول اللاعب إصابة تعرض لها في ركبته في شهر مايو/ أيار، في آخر جولة من جولات الدوري من الموسم الماضي. ليتم بعد ذلك علاجه بطريقة اعتياديه ويعود في بداية الموسم الجديد ويشارك في الجولات الخمس الأولى من الدوري الألماني. غير أنه تعرض للإصابة من جديد. ويكشف المهاجم الجزائري لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن "ركبته تورمت" بينما "حاول أطباء النادي التقليل من الأمر"، واعتبروا أن وضع إصابته من الموسم الماضي "لم يتدهور". لكنهم في الوقت ذاته وعكس ما كان معروفا، أخبروه بأن الإصابة "لم تكن بسيطة".



ومع ذلك يقول المهاجم، قرر الطاقم الطبي للفريق وإدارة النادي أن يواصل هو اللعب. ويضيف لـ"بيلد": "لقد اكتشفت بسرعة بأن أي تغيير سريع للحركة، أصبح صعبا"، مضيفا "لم أعد استطيع اللعب برجلي اليسرى وأصبحت أخجل من مستواي".

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول قرر بلفضيل بشكل أحادي إجراء عملية جراحية. ويقول لـ"بليد" إنه واجه ضغطا من هوفنهايم بعدم إجراء العملية. وهو اليوم مقتنع بأنه "كان محظوظا وإلا لكانت الأمور قد تطورت لأسوأ من ذلك".

وفي حواره مع "بيلد" يتكشف موقف بلفضيل من فريقه، فهو يقول إنه "غاضب" و"مصدوم" "وفقد الثقة نهائيا في ناديه" ولهذا "لا يريد اللعب معه نهائيا".

ويتهم بلفضيل النادي بإخفاء حقيقة إصابته عليه ومن ثم المجازفة بوضعه الصحي دون الاكتراث بنتائج ذلك على مسيرته الكروية.

في المقابل وعبر قناة "بيلد" ذاتها ردّ أليكساندر روزن المسؤول بنادي هوفنهايم، مشددا أن "جميع الاجراءات الطبية التي تمّ اتخاذها (من قبل النادي) تطابق مستوى طبيا عاليا"، و"أن جميع الخطوات تمت بالتنسيق مع اللاعب".

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