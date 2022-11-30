الجزائرـ حكم غيابي بسجن رسام الكاريكاتير عينوش لعشر سنوات

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام بحق رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش، الموجود خارج البلاد، بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"الإرهاب"، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكتب غيلاس عينوش تغريدة على حسابه للإعلان عن صدور الحكم ضده جاء فيها "صدر رسميا حكم من محكمة الجنايات ببجاية (شمال شرق الجزائر) بعشرة أعوام سجنا نافذا وأمر دولي بالقبض على غيلاس عينوش بسبب رسوماته".

وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن التهم الموجهة له هي "جناية الإشادة بأعمال إرهابية وجنحتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية".

وغيلاس عينوش (34 سنة) رسام كاريكاتير سبق له العمل مع مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية وهو يعيش حاليا في فرنسا وينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المعارضة.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب)