 الجزائرـ حكم غيابي بسجن رسام الكاريكاتير عينوش لعشر سنوات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2022

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الجزائرـ حكم غيابي بسجن رسام الكاريكاتير عينوش لعشر سنوات

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة بجاية الجزائرية حكما غيابيا بسجن رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش. ووجهت لعينوش تهم "إهانة رئيس الجمهورية والإرهاب".

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة بجاية الجزائرية حكما غيابيا بسجن رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش.

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة بجاية الجزائرية حكما غيابيا بسجن رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش.

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام بحق رسام الكاريكاتير غيلاس عينوش، الموجود خارج البلاد، بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"الإرهاب"، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

مختارات

وكتب غيلاس عينوش تغريدة على حسابه للإعلان عن صدور الحكم ضده جاء فيها "صدر رسميا حكم من محكمة الجنايات ببجاية (شمال شرق الجزائر) بعشرة أعوام سجنا نافذا وأمر دولي بالقبض على غيلاس عينوش بسبب رسوماته".

وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن التهم الموجهة له هي "جناية الإشادة بأعمال إرهابية وجنحتي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية".

وغيلاس عينوش (34 سنة) رسام كاريكاتير سبق له العمل مع مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية وهو يعيش حاليا في فرنسا وينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المعارضة.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب)

  • Vier zusammengeschweißte Politikerköpfe bilden das Brexitmonster vor Schloss Oberhausen, Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "وحش بريكست"

    تُعرض شخصيات الكاريكاتير ذات الحجم الضخم للفنان الساخر، جاك تيلي في معرض تحت عنوان "السياسة والاستفزاز". وصمم تيلي شخصياته ثلاثية الأبعاد لكرنفال مدينة دوسلدورف. البعض منها يمكن مشاهدته من الثاني من فبراير/ شباط حتى الرابع عشر من يونيو/ حُزيران في المعرض الفني لودفيغ غاليري شلوس في أوبرهاوزن. ومثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مادة دسمة للفنان.

  • Trump sitzt mit Schnuller um den Hals auf einem Globus. In jeder Hand einen Teil des zerissenen Klimaabkommens. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Greenpeace/Maria Feck )

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "الطفل ترامب"

    دونالد ترامب كان هو الآخر مادة دسمة للفنان ورسام الكاريكاتير جاك تيلي. هنا يظهر مرتدياً الحفاضات وهو يجلس على الكرة الأرضية ويمزق اتفاق باريس للمناخ. في عام 2017، أقام نشطاء البيئة التمثال الأصلي الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار في احتجاج على قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمام دار أوكسترا إلبه.

  • Zeichnung mit Greta Thunberg, die zwei Kleine Figuren der Eltern-Gerneration an den Ohren hochhält. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Jacques Tilly)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    أيام الجمعة من أجل المستقبل

    تسحب الناشطة المدافعة عن البيئة والمناخ، غريتا تونبرغ بغضب جيل الآباء من آذانهم وتطالب بـ "فعل شيء ضد كارثة المناخ". ويدعم جاك تيلي أفكارها وأهدافها. ولا تزال عربة الكرنفال التي تحمل هذه الشخصية الكاريكاتورية وصُممت لكرنفال دوسلدورفـ، تشارك في العديد من تظاهرات حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل.

  • Eine große Welle, in der Angela Merkel kopfüber in einem Boot sitzt. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    ميركل في مواجهة موجة اللاجئين

    بدءاً من عام 2016، تم اعتماد مجسم "موجة اللاجئين" من تصميم جاك تيلي في عربة الكرنفال. وتجلس أنغيلا ميركل في القارب، الذي تتقاذفه موجة تحمل عنوان "موجة اللاجئين". ومع أنها تبدو متوترة وتجلس منتصبة في هدوء تام، لا تزال يداها متماسكتين كما هو معروف عنها.

  • Jacque Tilly in seiner Werkstatt, umgeben von Figuren, die noch nicht bemalt sind. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Laura Thorenz)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    شخصيات ثلاثية الأبعاد مميزة

    جميع شخصيات جاك تيلي، ينجزها فريق في قاعة عربته المخصصة للكرنفال في دوسلدورف. إطار مصنوع من أعمدة خشبية يُغطى بشبكة سلكية، ثم يُغطى بقناع من الورق المقوى و يُطلى لاحقاً. تتميز شخصيات تيلي بسبب ملامح الوجه القوية، ما يساهم بشكل كبير في التعرف عليها. ولا تحتاج شخصياته الكاركاتيرية الكبيرة الحجم والمدببة سوى بضع كلمات فقط من الشرح.

  • Überdimensionale Karnevalsfiguren Donald Trump und Angela Merkel.Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (DW/G. Reucher)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    ترامب وميركل

    السياسة هم العلامة التجارية التي يتميز بها جاك تيلي. سواء أنغيلا ميركل أو دونالد ترامب، يمكنك التعرف على الوجوه فوراً. شخصية دونالد ترامب تنتمي إلى عربة تيلي، التي تُظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حاملاً المنشار الملطخ بالدماء. ودونالد ترامب في دور الملاك الحارس، الذي يحمي بيديه المملكة. غير أنه في المعرض يمكن رؤية شخصية ترامب فقط.

  • Raupen mit Politikernamen fressen ein Blatt an auf dem Demokratie steht. Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Jacques Tilly)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    من أجل حرية التعبير والديمقراطية

    "ورقة الديموقراطية" لم تنل إعجاب المشاركين في الكرنفال في عام 2017. اليرقات، تقضم ورقة الديمقراطية وكل واحدة منها ترمز للسياسيين الإشكاليين من أمثال: كاتشينسكي، ترامب، أردوغان، بوتين. في بولندا ، تدعم عربة الكرنفال، التي صممت بناء على هذا النموذج، والتي قد قطعت حتى الآن مسافة 15 ألف كيلومتر، حملة معارضي الحكومة من أجل الديمقراطية والدستور.

  • Vier Figuren mit blonden Haaren stehen in einer Reihe. Es sind Trump, Le Pen, Wilders und Adolf Hitler.Schloss Oberhausen Ludwiggalerie Ausstellung Jacques Tilly (Hojabr Riahi)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "الأشقر هو البني الجديد"

    في كل مناسبة يوجه جاك تيلي انتقاداته ضد اليمينيين الشعبويين في جميع أنحاء العالم. ويرى فنان الكاريكاتير أن قيماً مثل مبدأ دولة القانون والتعددية أصبحت مهددة من قبل "موجة جديدة من التفكير الاستبدادي". وتناول تيلي هذا الموضوع عدة مرات خلال الكرنفال. كما في عام 2017 مع عربة الكرنفال التي جسدت ترامب ولوبان وويلدرز إلى جانب كاريكاتير أدولف هتلر، وهم يحملون لافتة كُتب عليها "الأشقر هو البني الجديد".

  • Der Charlie Hebdo Wagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf. Eine Figur mit abgehacktem Kopf hält die Zeitschrift Charlie Hebdo in der Hand, dahinter eine maskierte Figur mit einem Krummsäbel. Karneval 2015 Rosenmontag Charlie Hebdo (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    جاك تيلي.. فنان كاريكاتير يكشف الوجه الآخر للسياسة!

    "لا يمكن قتل فن السخرية"

    بعد الهجوم الذي تعرض له الصحفيون في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة في باريس في يناير/ كانون الثاني عام 2015، أصيب العالم بالصدمة. وبسبب المخاوف بعد هذه الحادثة، امتنع العديد من منظمي الكرنفال من اعتماد أسلوب السخرية في الكرنفالات. لكن جاك تيلي، اختار أسلوب "الانتقاد الخاضع لمعايير" وكتب على عربته المشاركة في الكرنفال "لا يمكن قتل فن السخرية". إعداد: غابي غويشر/ إيمان ملوك