جعفر توك

الجزء الثاني: هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟

في حلقة خاصة من منتدى الإعلام العالمي GMF وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين يسأل جعفر عبد الكريم: بعد أن استضافت ألمانيا ملايين اللاجئين من جنسيات مختلفة من سوريا والعراق وأفغانستان وأوكرانيا وغيرها من الدول، هل يتم معاملة كل اللاجئين في ألمانيا بشكل متساوي؟ أم أن هناك لاجئين درجة أولى وآخرين درجة ثانية كما ينتقد البعض. نقاش بين سياسيين ولاجئين من دول مختلفة بتجارب مختلفة.