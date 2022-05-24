 الجزء الثاني: هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟ | جعفر توك | DW | 28.06.2022

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جعفر توك

الجزء الثاني: هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟

في حلقة خاصة من منتدى الإعلام العالمي GMF وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين يسأل جعفر عبد الكريم: بعد أن استضافت ألمانيا ملايين اللاجئين من جنسيات مختلفة من سوريا والعراق وأفغانستان وأوكرانيا وغيرها من الدول، هل يتم معاملة كل اللاجئين في ألمانيا بشكل متساوي؟ أم أن هناك لاجئين درجة أولى وآخرين درجة ثانية كما ينتقد البعض. نقاش بين سياسيين ولاجئين من دول مختلفة بتجارب مختلفة.

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الضيوف:

 

د.أرسولا ساوتر، عضوة الحزب المسيحي الديمقراطي CDU 

سليمان تدمري، صحفي سوري في ألمانيا  

بليز فرانسيس ندولومنغو، محامي مختص بقضايا العنصرية  

فرداد هوغوغي، رئيس حزب FDP  في شرق كولونيا 

مريم أروين، لاجئة أفغانية في ألمانيا  

أنس معضماني،لاجئ سوري في ألمانيا 

أنا يارش، طالبة أوكرانية في ألمانيا  

هاني خلف، لاجئ عراقي في ألمانيا  

عزيزة خلف، لاجئة عراقية في ألمانيا 

أنا شايكا،لاجئة أوكرانية في ألمانيا  

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