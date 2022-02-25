الجري الصحيح للحصول على قوام رشيق في لمح البصر

من خلال رياضة الجري تتحرك كل عضلات الجسم. لكن بعد الجري لمدة نصف ساعة نحرق حوالي 300 سعرة حرارية فقط وذلك حسب وزن الجسم وظروف الجري وتكراره. ولكي يكون الجري فعالا وأكثر فائدة للجسم ويحرق أكبر كمية ممكنة من السعرات الحرارية بحسب موقع بيلد دير فراو الألماني، هناك أمور يجب معرفتها وأخذها بعين الاعتبار، وأولها ممارسة رياضة الجري بشكل منتظم. وإذا كنت تمارس رياضة الجري للنحافة والرشاقة والتخلص من الوزن الزائد لابد من ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة 45 دقيقة كل مرة.

وإذا كنت حتى لم تمارس رياضة الجري وتريد الآن ممارستها للتخلص من الوزن الزائد، يجب البدء ببطء والمشي السريع أولا ثم التبديل ما بين المشي والهرولة وزيادة المدة بالتدريج حتى الوصول لمدة 30 دقيقة وأكثر. ولتجنب مشاكل في الركبة لدى الجري، لابد من ارتداء حذاء رياضي مناسب.

الجري البطيء والسريع

الجري بشكل عام مفيد ويساعد على النحافة، ولحرق كمية أكبر من السعرات الحرارية، ينصح بتغيير سرعة و ايقاع الجري بين البطيء والسريع. وينصح بالجري في الدقائق العشرة الأولى ببطء، ثم تبدأ مرحلة تغيير السرعة والايقاع؛ مثلا إذا لم تكن لياقتك البدنية عالية يمكن الجري لمدة دقيقتين بسرعة ثم ثلاثة ببطء أو توزيع الوقت بين السرعتين بالتساوي حسب الحاجة واللياقة، علما أن العدو السريع يحرق كمية أكبر من السعرات الحرارية، حسب موقع بيلد دير فراو.

الوجبة الصحيحة

لا ينصح بتناول وجبة دسمة قبل الجري، وإنما يمكن أكل قطعة خبر مع الجبن قبل الجري بساعتين، أو قطعة موز قبل نصف ساعة. بعد انتهاء التمرين والتوقف عن الجري تستمر عملية حرق السعرات الحرارية بعض الوقت، لذا ينصح بتناول الطعام بعد ساعتين وبالدرجة الأولى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللبن واللبنة أو المكسرات ولا بأس بقطعة من الخبز الأسمر. لكن يجب تجنب الحلويات والكحول ورقائق البطاطا المقلية.

وغالبا ما يشعر المرء بالجوع وتكون شهيته مفتوحة بعد الجري، لذا يحذر من الأكل أكثر مما يجب. فخلال الجري نحرق حوالي 300 سعرة حرارية، لذا لا ينصح بأكل البيتزا أو كمية كبيرة من المعكرونة أو الخبز، فمن يحرق كميات كبيرة من السعرات يتخلص من الوزن الزائد ويحصل على قوام رشيق يحلم به.

الجري صباحا أم مساء؟

من حيث النتيجة والفعالية ليس هناك فرق بين الجري صباحا أو مساء. هناك من يعتقد أن الجري صباحا بمعدة فارغة يحرق كمية أكبر من الدهون، لكن هذا غير صحيح، خاصة وأنه ينصح بتناول شيء خفيف أو قطعة فاكهة موز مثلا قبل الجري لكيلا تحدث مشاكل في الدورة الدموية.

ع.ج/ع .ا.ج