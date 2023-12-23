الجدل يتصاعد.. هل تعيد ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية؟

أثار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس جدلا واسعا بحديثه عن إمكانية إعادة التجنيد وفرض الخدمة الإلزامية مع الإشارة إلى النموذج السويدي. حيث يعاني الجيش الألماني من نقص كبير في الأفراد والعاملين في وحداته.

الجيش الألماني يعاني من نقص، ليس فقط في مجال الطائرات الحربية والفرقاطات أو المروحيات فحسب. بل يعاني الجيش حتى من نقص عدد مجندين في صفوفه منذ سنوات. لذلك تعود النقاشات بشكل متكرر حول ما إذا كان يجب على ألمانيا أن تُعيد الخدمة الإلزامية. ففي مقابلة، أشار وزير الدفاع بوريس بيستوريوس والذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى السويد كنموذج حيث تم تعليق التجنيد الإلزامي هناك ثم أعيد العمل به. فهل يصلح هذا النموذج للتطبيق في ألمانيا؟

يبلغ عدد أفراد القوات العاملة ضمن صفوف الجيش الألماني 181 ألف و383 فردا وفقًا للبيانات التي نشرها الجيش الألماني في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023. في الماضي كان هناك ما يقرب من نصف مليون جندي خلال الحرب الباردة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. لقد تغير الزمن وأصبحت الحرب الباردة من الماضي، ومع ذلك، يشعر وزير الدفاع بيستوريوس بقلق كبير. من الصعب على الجيش الألماني الوصول إلى عدد عاملين يقدر بـ 203,000 رجل وامرأة بحلول 2025. وهذا في زمن الحرب العدوانية من قبل روسيا ضد أوكرانيا، الذي أظهر مدى سرعة نشوء الصراعات في أوروبا أيضا.

في حال إصلاح الجيش والعودة إلى الخدمة الإلزامية سيشمل ذلك الرجال والنساء أيضا صورة من: picture-alliance/dpa/F. May

منذ توليه منصبه، كان الوزير بيستوريوس يفكر في كيفية جعل الجيش الألماني أكثر جاذبية مرة أخرى. أو ما إذا كان يمكن إعادة إدخال الخدمة الإلزامية. في مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية قال بيستوريوس: جميع الخيارات مطروحة أمامي، وأضاف: "كانت هناك أسباب في الماضي لتعليق الخدمة الإلزامية، لكن من وجهة نظري الخاصة، كان ذلك خطأً".

كانت الخدمة الإلزامية لعقود أحد ركائز المجتمع الألماني. ومع إعادة تسليح جمهورية ألمانيا الاتحادية في منتصف الخمسينيات، تم استدعاء الرجال ابتداءً من سن 18 عامًا للخدمة العسكرية. الفكرة: يجب أن يكون الجنود مواطنين قابلون للاستدعاء العسكري. لنحو 55 عاما كان على الذكور في ألمانيا إما أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية في دور المسنين أو المستشفيات. في صيف عام 2011، تم تعليق الخدمة الإلزامية. في ذلك الوقت، كان يجب تصغير الجيش الألماني، حيث كان إصلاح القوات المسلحة هو الشعار. ومع ذلك، في حالة التوتر أو الدفاع، يمكن إعادة تنشيطه. اليوم، الجيش الألماني هو جيش جنود عاملين، تخدم فيه النساء أيضا.

ومع ذلك، يبدو أن المتطوعين لا يأتون من تلقاء أنفسهم كما كان الحال في السابق. يشير الصحفي وخبير سياسة الدفاع، توماس فيغولد، في مقابلة مع DW إلى أن "أحد أسباب الإحباط الكبير في الجيش هي التعقيد البيروقراطي. غالبًا ما ينتظر المتقدمون للخدمة لمدة نصف عام ردًا على طلب التوظيف ". يعتبر سوق العمل حاليًا مكانًا يمكن للشبان اختيار مكان العمل الذي يرغبون في العمل فيه. بيد أن الجيش ليس جهة عمل جذابة.

تم تجنيد أفراد للجيش الألماني لأول مرة عام 1957 صورة من: picture alliance/dpa

التجنيد في السويد - "حلم كل الجيوش"

تلقى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس 65 اقتراحا ملموسا من وزارته لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الألماني: يجب إصلاح التجنيد والتدريب، كما قال لصحيفة فيلت. وأضاف أن الخدمة العسكرية الإلزامية مطروحة للنقاش مرة أخرى: "لهذا السبب أبحث في نماذج أخرى، مثل النموذج السويدي : حيث يتم استدعاء جميع الشبان والشابات للفحص، ولكن يقوم فقط جزء مختار منهم بأداء الخدمة العسكرية في النهاية. هل يمكن أن يكون شيء مماثل ممكنًا لدينا أيضًا؟"

الخبير الأمني فيغولد يصف النموذج السويدي بأنه "حلم كل الجيوش" إذ أن "القوات المسلحة هناك لا تحتاج إلى كل من يتقدم. بل يختارون فقط الذين لديهم المهارات المناسبة في الوقت الحالي".

النقاش السياسي حول التجنيد الإلزامي

بمجرد أن أعلن بيستوريوس عن أفكاره، اندلعت عاصفة من الغضب حتى من حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكان على الوزير سماع الكثير من الانتقادات. رئيسة الحزب، ساسكيا إيسكين، تعتقد أن الجيش الألماني قد تطور بحيث لا يمكنه الآن تنفيذ التجنيد الإلزامي على وجه السرعة. "لأن هذه الوحدات التدريبية الضرورية لذلك لم تعد موجودة."

يرى الصحفي والخبير الأمني ​​توماس فيغولد أنه من المستبعد جداً أن تكون هناك عودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية السابقة صورة من: DW

كما كان الحزب الديمقراطي الحر، وهو أيضا شريك في الائتلاف الحكومي، حاسما أيضا. وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب كريستيان دور في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "إن إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية سيكون تعديا خطيرا على حرية الشباب الذين يرغبون في تحديد مسارهم المهني".

على الجانب الآخر، يأتي الدعم من المعارضة المحافظة. ففي مقابلة مع DW قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي ، يوهان فاديبول: "موقف الاتحاد المسيحي الديمقراطي واضح هنا: نحن ندعم الخدمة الإلزامية العامة، أي خدمة في الجيش وليس هذا فقط بل أيضًا أية خدمة في منظمات الإسعاف والإطفاء وغيرها". ويشير إلى الفرق الإطفائية وخدمات الإنقاذ ومنظمات الإغاثة الأخرى. وأضاف "حان الوقت لسؤال الشبان حول ما يمكنهم تقديمه لدولتنا ولمجتمعنا".

هل ستعود الخدمة الإلزامية؟

من "الصعب الإجابة على هذا السؤال"، يقول خبير الأمان توماس فيغولد. لقد تغير الوضع السياسي، خاصةً منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بشكل جذري. لا يُفترض أن يعود نمط الخدمة الإلزامية الذي كان معمولًا به في ألمانيا قبل عام 2011، وذلك بسبب أن النساء لم يكن لديهن مكان فيه تحت نموذج الخدمة الإلزامية القديم. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أشكال أخرى من الخدمة الإلزامية، وهو ما يؤكده الخبير في الأمان توماس فيغولد. في سياق سياسة الأمان، يُمكن أن يكون كل شيء ممكنًا حاليًا: "من كان يتوقع قبل حوالي عامين أن يقوم البرلمان بالتصديق على إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لصالح الجيش بسبب الحرب الروسية الهجومية؟"

يوضح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس هذا الأمر بقوله: "أنا أدرس جميع الخيارات. ولكن كل نموذج، بغض النظر عن نوعه، يحتاج أيضًا إلى تأييد سياسي".

أعده للعربية: علاء جمعة