 الجثث تُركت لسنوات لمعرفة تأثير تحللها على النظام البيئي | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 11.07.2020

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علوم وتكنولوجيا

الجثث تُركت لسنوات لمعرفة تأثير تحللها على النظام البيئي

قرر علماء ترك جثث حيوانات فقدت حياتها صعقًا بالبرق بدون إزالتها أو دفنها. فما الذي تم التوصل له بعد سنوات من الملاحظة والدراسة للمنطقة التي شهدت حادث الصعق الرهيب؟

حيوان الرنة

قتل حيوان الرنة النرويجي على ما يبدو بسبب البرق

بعد حوالي أربع سنوات من الملاحظة والدراسة، ظهرت نتائج دراسة هدفت للتعرف على الآثار التي يخلفها ترك جثث الحيوانات النافقة دون دفنها أو التخلص منها بأي وسيلة أخرى.

فوفقا لدراسة أجرتها جامعة South-Eastern Norway وتم نشرها مؤخرا على موقع Royal Society  العلمي، تسبب حادث مناخي في خلق ما تم وصفه في الدراسة بـ "أرض الخوف"، حيث تقوم الحيوانات آكلة اللحوم كالذئاب والثعالب والنسور بتناول لحوم الحيوانات النافقة.

ففي شهر أغسطس/آب عام 2016، نفق 323 من حيوانات الرَنّة صعقا بالبرق أعلى هضبة هاردنجيرفيدا بالنرويج. وبدلاً من إزالة الحيوانات النافقة، تقرر حينها تركها كما هي دون أي تدخل بشري للسماح لها بالتحلل بشكل طبيعي لدارسة أثر ذلك على النظام البيئي، وفقا لموقع الغارديان البريطاني.

وسمحت التجربة للعلماء بتحقيق "فهم أفضل لقرارات الحيوانات آكلة اللحوم بشأن الطعام، ومقايضة السلامة مقابل الحصول على الطعام، والعلاقة بين المفترس وفريسته، وكيف تتشكل المجتمعات على أساس وفرة الغذاء".

وتوصل العلماء لنتائجهم عبر تثبيت كاميرات لتسجيل حركة الحيوانات المفترسة حول الجثث الممدة أعلى الهضبة الموجودة على ارتفاع 1220 متر فوق سطح البحر والواقعة على بعد ثلاث ساعات سيرا من أقرب مدينة لها.

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ولكن الحيوانات النافقة لم توفر الغذاء للحيوانات اللاحمة فقط، حيث وجدت الطيور طعامًا لها في الحشرات التي تكوّنت على الجثث الممدة، كما لعبت الجثث دورًا أيضًا في توفير بذور لنمو أنواع من التوت.

وامتدت الآثار المختلفة لترك الأجسام النافقة دون دفنها للسنوات التالية، إذ ظهرت بالمكان خلال عام 2017 طيور كالغربان والنسور أصبحت شبه غائبة لاحقا خلال عام 2018، ليحدث العكس مع القوارض التي اختفت عام 2017 ثم ظهرت في العام التالي.

ويشير المشرف علي البحث، شان فرانك، إلى أن فكرة ترك الأجسام النافقة لا تزال "تابو" خوفا من انتشار الأمراض، وهو ما يعني محدودية الأبحاث التي تمت عن كيفية تزويد الأجسام النافقة النظام البيئي بالتغذية". 

ويرى فرانك أن معظم التركيز ينصب علي الحيوانات وهي على قيد الحياة قائلا: "أعتقد أن الناس اليوم بدأوا يستعدون للتعامل مع الأجسام النافقة، على الأقل فيما يتعلق بأبحاث الحياة البرية". 

وفي أوروبا، لا يتم ترك أجسام الحيوانات النافقة لتتحلل بشكل طبيعي سوى في حالات استثنائية إن كانت توفر الطعام لفصائل نادرة. ولكن في أغلب الأحوال، تتم إزالة الأجسام النافقة كبيرة الحجم من المحميات الطبيعية، وفقا لموقع الغارديان.

د.ب/ع.ج.م

  • Dead fish in Rodrigo de Freitas Lagoon, Rio de Janeiro (Photo: picture-alliance/dpa/Scorza)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    تم حتى الآن تسجيل 35 حالة نفوق جماعي لأسماك خلال عام 2016. في الصورة حوالي 33 طن مكعب منن أسماك على شاطئ قريب من ريو دي جانيرو عام 2015. ويقال إن هذه الأسماك نفقت بسبب نقص الأكسجين.

  • Dead seabirds in Alaska, 2016 (Photo: picture-alliance/AP Photo/M. Thiessen)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    نفوق جماعي لطيور بحرية في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية من سان فرانسيسكو حتى كولومبيا البريطانية عام 2015. وقد تم إحصاء أكثر من 10.000 طائر. وفي شهر شباط عثر على حوالي 8000 طائر بحري في نفس الوضع في ألاسكا.

  • Green sea turtle infected by deadly herpes (Photo: cc-by-Peter Bennett & Ursula Keuper-Bennett)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    سلحفاة البحر الخضراء - وتسمى هكذا بسبب لونها الأخضر - هي واحدة من أكبر السلاحف حجما في العالم. هذا النوع مهدد بفيروس الهيربس يفقدها البصر فيعوق الرؤية والبحث عن الغذاء. ويبدو أن التلوث والاحترار العالمي هما السبب في انتشار هذا الفيروس.

  • Saiga antelope resting on the ground (Photo: Imago/blickwinkel)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    يقدر العلماء أن نصف عدد ظباء سايغا قد نفقت في غضون أسبوعين خلال ربيع 2015. وتعيش هذه الظباء في براري وسط آسيا.

  • Dead giant squids on Chilean coast, 2016 (Photo: Getty Images/AFP/Stringer)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    آلاف الجثث من هذا الحبار العملاق وجدت متحللة على شواطئ تشيلي بداية عام 2016 وقد أثار نفوقها الجماعي قلق السكان بسبب المياه الملوثة. ويبدو أن الاحترار العالمي وظاهرة النينيو هما السبب في هذا النفوق الجماعي للحبار.

  • Dead bat in India, 2015 (Photo: Berlinale)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    عام 2015 سقطت آلاف الخفافيش من السماء في الهند. وقبل سنة تم العثور في أستراليا على آلاف بقايا الخفافيش. فهذه الثدييات لا تحتمل الحرارة العالية.

  • Dead sperm whales on the German Baltic Sea coast in February 2016 (Photo: picture alliance/dpa/C. Charisius)

    الحيوانات تدفع ثمن التلوث والتغير المناخي

    يحدث أحيانا أن تنتحر الحيتان بشكل جماعي، لكن زيادة التلوث وتغير المناخ زادت كثيرا من هذه الظاهرة. وفي السنة الماضية حدثت مثل هذه في ألمانيا وأمريكا وتشيلي ونيوزيلندا، في تشيلي وحدها انتحرت على ساحلها 40 حوتا . كما انتحر 29 حوت عنبر على شواطئ شمال أوروبا منذ بداية 2016.

    الكاتب: إيرينه بانوس رويز/ عبد الرحمن عثمان


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