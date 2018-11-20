الجبير يصف تقارير حول احتمال عزل بن سلمان بـ "السخيفة"

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن "السعودية متحدة حول قيادتها"، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تحضيرات لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. ووصف الجبير هذه التقارير بـ "السخيفة".

وقال الجبير، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية نشرت اليوم: "أوكد أن هذا الأمر مضحك ويخرج عن كل الحدود التي تطاق". وردا على سؤال من القناة الأميركية عن تقرير لرويترز يفيد بأن أعضاء من العائلة المالكة يبحثون إمكانية تغيير ترتيب ولاية العرش، لكن ليس في حياة الملك سلمان، قال الجبير "إنها تعليقات مشينة وغير مقبولة تماما".

في المقابل قالت رويترز في بيان إنها متمسكة بما ورد في تقريرها. وكانت الوكالة المعروفة قد نقلت عن ثلاثة مصادر مقربة من الديوان الملكي قولها إنه في ظل الضجة العالمية التي أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بدأ بعض أفراد أسرة آل سعود الحاكمة نقاشا هدفه الحيلولة دون اعتلاء الأمير محمد بن سلمان عرش المملكة.

وذكر الجبير أن بلاده متحدة بشأن هذه القضية وملتزمة تجاه قيادتها، قائلا: "المملكة العربية السعودية ملتزمة برؤية قادتنا التي طرحوها لنا في رؤية 2030 وفيما يتعلق بالمضي قدما على مسار الإصلاح"، في إشارة إلى رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان منتقدا بارزا لولي العهد، بالقنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي إدانة دولية، بما في ذلك من كثير من الساسة والمسؤولين في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للمملكة.

وكانت مصادر أمريكية مطلعة قالت إن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) خلصت في تقييمها للحادث بأنها تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الثلاثاء بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إن بن سلمان ربما كان على علم بخطة القتل.

وشدد الجبير على أن "الحكومة السعودية ليست ضالعة في هذا (قتل خاشقجي) وأن ولي العهد ليس متورطا في هذا على الإطلاق". وأضاف أن التحقيق السعودي مستمر وأن بلاده ترغب في رؤية المزيد من التعاون من تركيا، قائلا إن السعودية طلبت من "تركيا أن تزودنا بالأدلة، وما زلنا ننتظر بعض هذه الأدلة".

ي.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)