 الجبهة الداخلية الروسية | تقارير جديدة | DW | 31.05.2023

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تقارير جديدة

الجبهة الداخلية الروسية

أصبحت إمكانية إلقاء نظرة على المجتمع الروسي من الأشياء النادرة. وهذا الفيلم الوثائقي يأخذنا في جولة حول حياة عائلات روسية يقاتل أبناؤها وأزواجها في حرب، تمنع الدعاية الروسية هذا الاسم لوصفها.

Russlands Heimatfront

Russlands Heimatfront

يعرض فيلم "الجبهة الداخلية الروسية" لقطات لم يسبق نشرها من بلد صار الدخول إليه صعبا على وسائل الإعلام الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. العائلات التي جرت مقابلتها في الفيلم الوثائقي من منطقة بسكوف في شمال غرب روسيا، متورطة في حرب لا يُسمح بوصفها وفق الدعاية الرسمية كحرب. أسباب ذهاب الأبناء أو الأزواج أو الإخوة من تلك العائلات مالية أحيانا، وأيديولوجية في أحيان أخرى. والنتيجة هي ذهابهم إلى حرب يُطلق عليها "حرب إخوة ضد شعب سلافي آخر."  

Russlands Heimatfront

بعد عودتهم من الجبهة، أو خلال الفترة الفاصلة بين فترات خدمتهم، يتحدث الجنود عن معايشاتهم المفزعة خلال "العملية العسكرية الخاصة" التي سوّقها بوتين لهم على أنها تحرير للسكان الذين يزعم أنهم يتعرضون للاضطهاد من قِبَل نظام الحكم الفاشي في أوكرانيا. 

في الوقائع الحقيقية للحرب اكتشف الجنود الروس أكاذيب الدعاية الحكومية، وعدم كفاية تجهيز قواتهم العسكرية. وقد عايشوا جرائم حرب ارتُكبَت ضد المدنيين بأوامر من قادتهم العسكريين. وعندما يعودون من الجبهة تظهر عليهم الصدمات النفسية بسبب الظروف التي عاشوا فيها على جبهات القتال. لكنهم أيضا متشككون حول مهمتهم في أوكرانيا، أو كيف ستنتهي الحرب. يقول جندي شاب بعد عودته بخيبة أمل إلى مدينته بسكوف :" بكل صراحة، أعتقد أننا سنخسر الحرب."

Russlands Heimatfront


يعترف البعض بفشل نظام بوتين، ويجد آخرون مبررات لهذا الصراع القاسي ويظلون تحت تأثير الدعاية الرسمية الروسية. يُظهر الفيلم الوثائقي مجتمعا روسيا في خضم أزمة هوية. ويُتابع الفيلم التطورات التي حصلت داخل العائلات منذ 24 فبراير 2022، أي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

مواعيد البث

اDW  عربية

الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023 – 01:00 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 11:00 UTC
الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 15:00 UTC
السبت 16 يونيو/حزيران 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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