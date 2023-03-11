يعرض فيلم "الجبهة الداخلية الروسية" لقطات لم يسبق نشرها من بلد صار الدخول إليه صعبا على وسائل الإعلام الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. العائلات التي جرت مقابلتها في الفيلم الوثائقي من منطقة بسكوف في شمال غرب روسيا، متورطة في حرب لا يُسمح بوصفها وفق الدعاية الرسمية كحرب. أسباب ذهاب الأبناء أو الأزواج أو الإخوة من تلك العائلات مالية أحيانا، وأيديولوجية في أحيان أخرى. والنتيجة هي ذهابهم إلى حرب يُطلق عليها "حرب إخوة ضد شعب سلافي آخر."

بعد عودتهم من الجبهة، أو خلال الفترة الفاصلة بين فترات خدمتهم، يتحدث الجنود عن معايشاتهم المفزعة خلال "العملية العسكرية الخاصة" التي سوّقها بوتين لهم على أنها تحرير للسكان الذين يزعم أنهم يتعرضون للاضطهاد من قِبَل نظام الحكم الفاشي في أوكرانيا.

في الوقائع الحقيقية للحرب اكتشف الجنود الروس أكاذيب الدعاية الحكومية، وعدم كفاية تجهيز قواتهم العسكرية. وقد عايشوا جرائم حرب ارتُكبَت ضد المدنيين بأوامر من قادتهم العسكريين. وعندما يعودون من الجبهة تظهر عليهم الصدمات النفسية بسبب الظروف التي عاشوا فيها على جبهات القتال. لكنهم أيضا متشككون حول مهمتهم في أوكرانيا، أو كيف ستنتهي الحرب. يقول جندي شاب بعد عودته بخيبة أمل إلى مدينته بسكوف :" بكل صراحة، أعتقد أننا سنخسر الحرب."



يعترف البعض بفشل نظام بوتين، ويجد آخرون مبررات لهذا الصراع القاسي ويظلون تحت تأثير الدعاية الرسمية الروسية. يُظهر الفيلم الوثائقي مجتمعا روسيا في خضم أزمة هوية. ويُتابع الفيلم التطورات التي حصلت داخل العائلات منذ 24 فبراير 2022، أي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

مواعيد البث

اDW عربية

الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC

الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 07:00 UTC

الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023 – 13:00 UTC

الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023 – 09:00 UTC

الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023 – 01:00 UTC

الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 11:00 UTC

الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 – 15:00 UTC

السبت 16 يونيو/حزيران 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق