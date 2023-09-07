 الجبل الأسود: منافسة شرسة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلا"! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الجبل الأسود: منافسة شرسة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلا"!

يقضي عدد من المواطنين في الجبل الأسود سنويا ومنذ 12 عاما أياما وأسابيع طويلة في الاستلقاء والخمول من أجل الفوز بلقب "المواطن الأكثر كسلا". وتقام المسابقة للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

يستخدم المشاركون هواتفهم داخل كوخ، خلال مسابقة ساخرة للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى (06.09.2023).

مسابقة المواطن الأكثر كسلاً" في الجبل الأسود.

يتنافس سبعة متسابقين لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلا" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنويا في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود.

مختارات

والرقم القياسي السابق فيالكسل كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023)، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.

وقالت بطلة عام 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاما) "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".

وذكر رادونيا بلاجويفيتش منظم المسابقة ومالك المنتجع أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاما للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى. وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقا في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.

وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسببا للاستبعاد من المسابقة فورا، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض. ويمكن للمتسابقين الكسالى أيضا القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش (23 عاما) من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو (1070 دولارا). وأضاف "لدينا كل ما نحتاجه هنا والصحبة رائعة والوقت يمر بسرعة".

ع.ع / أ.ح (رويترز)

  • Symbolbild Faultier (picture alliance / dpa)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    يتحرك حيوان الكسلان ببطء لا يصدق، فسرعته لا تتعدى ثلاثة أمتار في الدقيقة. ويتميز الكسلان بوجود مخالب طويلة في أطرافه وهو ما يجعله يسير بصعوبة شديدة على الأرض، لذلك فهو يقضي معظم أوقات حياته فوق الاشجار التي تعتبر موطنه الاساسي . يعيش الكسلان ثنائي الأصابع حوالي 29 عام ، بينما يعيش الكسلان ثلاثي الأصابع لنحو 30 عاما.

  • Braunkehl-Faultier (Imago/imagebroker)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    اعتقد الباحثون سابقاً بأن الثدييات الخمولة تنام لمدة قد تصل إلى 16ساعة. إلا أن دراسة حديثة أجراها ماكس بلانك في معهد دراسات علم الطيور بمدينة سترانبرغ الألمانية عام 2008 تشير إلى أن الكسلان ينام في الحقيقة أقل من عشر ساعات يومياً، أي أكثر بقليل فقط مما ينامه الإنسان.

  • Symbolbild Faultier (picture alliance / dpa)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    توصل الباحثون في كوستا ريكا إلى أن حيوان الكسلان يحتاج لثلاثين يوماً لهضم الطعام، وهو أطول معدل مسجل من بين أنواع الثديات. كما يخرج الكسلان من أماكنه الآمنة في الأشجار للتبرز والتبول مرة واحدة أسبوعياً.

  • Dreifinger-Faultier in Costa Rica (imago/McPHOTO/Fischer)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    خلافاً لمعظم أنواع الثدييات التي لديها 7 فقرات عنقية، فالكسلان ثلاثي الأصابع لديه 9 فقرات، مما يسمح له بإدراة رأسه لـ270 درجة.

  • Faultierfamilie (Imago/All Canada Photos)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    تتعلق صغار الكسلان بأمهاتها لمدة سنة كاملة تتعلم خلالها كيفية الأكل وإيجاده. وبعد ذلك تتأقلم مع حياة العزلة الانفرادية. تجتمع حيوانات الكسلان مع بعضها البغض خلال موسم التزاوج فقط.

  • Symbolbild Faultier (imago/Nature Picture Library)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    تغطي جسم الكسلان فروة خضراء مع طبقات من الطحالب على سطح الجلد، مما يوفر له فرصة التمويه بين الأشجار. وقد أظهرت دراسة حديثة بأن بعض الفطريات الموجودة في فرة الكسلان قد تساعد على مكافحة بعض أنواع السرطان والبكتيريا.

  • Zweifinger Faultiere (Imago/Steffen Schellhorn)

    حيوان الكسلان .. إسم على مُسمى!

    رغم حركتها البطيئة إلا أن بعض أنواع الكسلان تجيد السباحة. وأثناء السباحة تكون حركة الكسلان أسرع بثلاثة أضعاف عن حركته فوق الأرض. ريبيكا شتاودينماير/ ريم ضوا.