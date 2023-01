الجانب المظلم لتجارة التجميل

In der Schönheits- und Okkultindustrie sind Edelsteine ​​seit Jahren ein fester Bestandteil eines florierenden Handels. Verschiedene Firmen vermarkten ihre Rosenquarz-Produkte mit dem Hinweis auf ihre Natürlichkeit. Auch bei der Bewältigung der psychischen Belastungen des Alltags wird ihr eine heilende Wirkung nachgesagt. Edelsteine ​​werden in Europa mit Schönheit assoziiert und stellen auch eine Form der Wiederverbindung mit der Erde dar. Die Arbeiter, die es in den Bergbaugebieten abbauen, verbinden es jedoch weder mit Brillanz noch mit heilender Wirkung. Beginnend mit der europäischen Schönheitsindustrie über die Handelsvertreter in Asien bis hin zu den Bergbauregionen trifft das Projekt dieses Films auf alle Beteiligten des Produktionszyklus dieser Branche. Im Laufe ihrer Arbeit entdeckt sie, dass viele Beauty-Produkte dieser Art auch aus Madagaskar stammen. Sie reisen auf die Insel in Afrika und sprechen mit den Einheimischen über ihre Arbeitsbedingungen.