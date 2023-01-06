الجانب المظلم لتجارة التجميل

يقف مؤثرون في المنصات الاجتماعية وراء ارتفاع الطلب على هذه المواد التي تُستَخرَج في بلدان الجنوب في ظل ظروف مزرية. ففي قطاع صناعة التجميل والعلاج الغيبي، صارت الأحجار الكريمة، منذ سنوات، جزءاً لا يتجزأ من تجارة رائجة. إذ تسوق شركات مختلفة منتجاتها من الكوارتز الزهري بالإشارة إلى كونها طبيعية.









كما يُزعم أن لديها قدرة علاجية في مواجهة الضغوط النفسية في الحياة اليومية. وترتبط الأحجار الكريمة في أوروبا بالجمال، كما تمثل أيضاً شكلاُ من أشكال إعادة الارتباط بالأرض. غير أن العمّال الذين يستخرجونها في مناطق التعدين لا يربطونها لا بالتألق ولا بالتأثير العلاجي.





بدءاً بقطاع صناعة التجميل الأوروبي، ومرورا بوسطاء البيع في آسيا، ووصولاً إلى مناطق التعدين، تلتقي معدة هذا الفيلم بجميع المشاركين في دورة الانتاج بهذا القطاع. وفي سياق عملها تتوصل إلى أن منتجات تجميل كثيرة من هذا النوع تأتي من مدغشقر أيضا. تسافر إلى الجزيرة الواقعة في إفريقيا، وتتحدّث مع السكّان المحليين حول ظروف عملهم.





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