 الجانب المظلم لتجارة التجميل | تقارير جديدة | DW | 06.01.2023

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تقارير جديدة

الجانب المظلم لتجارة التجميل

أحجار كريمة كاليَشْب لمزيد من الشجاعة، أو الجَمَشْت لزيادة الركيز، أو أيضاً الكوارتز الوردي من أجل الحُبّ.

Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit

يقف مؤثرون في المنصات الاجتماعية وراء ارتفاع الطلب على هذه المواد التي تُستَخرَج في بلدان الجنوب في ظل ظروف مزرية. ففي قطاع صناعة التجميل والعلاج الغيبي، صارت الأحجار الكريمة، منذ سنوات، جزءاً لا يتجزأ من تجارة رائجة. إذ تسوق شركات مختلفة منتجاتها من الكوارتز الزهري بالإشارة إلى كونها طبيعية.

Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit



كما يُزعم أن لديها قدرة علاجية في مواجهة الضغوط النفسية في الحياة اليومية. وترتبط الأحجار الكريمة في أوروبا بالجمال، كما تمثل أيضاً شكلاُ من أشكال إعادة الارتباط بالأرض. غير أن العمّال الذين يستخرجونها في مناطق التعدين لا يربطونها لا بالتألق ولا بالتأثير العلاجي.
 

Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit


بدءاً بقطاع صناعة التجميل الأوروبي، ومرورا بوسطاء البيع في آسيا، ووصولاً إلى مناطق التعدين، تلتقي معدة هذا الفيلم بجميع المشاركين في دورة الانتاج بهذا القطاع. وفي سياق عملها تتوصل إلى أن منتجات تجميل كثيرة من هذا النوع تأتي من مدغشقر أيضا. تسافر إلى الجزيرة الواقعة في إفريقيا، وتتحدّث مع السكّان المحليين حول ظروف عملهم.



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