 الجانب العلمي للحدائق | المستقبل الآن | DW | 10.04.2022

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المستقبل الآن

الجانب العلمي للحدائق

كيف تتناغم النباتات مع محيطها؟ الطماطم والبطاطا مثلاً تحتاج للكثير من العناصر الغذائية، وهذا يستنزف التربة. أما الخس فيبقى الأكثر اقتصادا للتربة. فيما تحتاج شجرة التفاح للجار المناسب.

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17.02.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Ein vom Sturm beschädigter Windsack weht an einem Mast am Flugplatz Wismar. Das Sturmtief «Ylenia» bereitet im Straßen- Bahn- und Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern Probleme. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

من أين تأتي الرياح؟ 03.04.2022

This artists conception shows the fully unfolded James Webb Space Telescope in space. Credits: Adriana Manrique Gutierrez, NASA Animator Via CNP

تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء 03.04.2022

February 3, 2022, Cape Canaveral, Florida, USA: People watch from Canaveral National Seashore as a SpaceX Falcon 9 rocket launches from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. The rocket is carrying 49 Starlink internet satellites for a broadband network. Cape Canaveral United States - ZUMAs197 20220203_zaa_s197_081 Copyright: xPaulxHennessyx

مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

In this photo taken from video footage released by the Roscosmos Space Agency, newly arrived to the ISS, wearing yellow suits, Russian cosmonauts Оleg Аrtemiev, center, Denis Мatveev, right, and Sergei Korsakov pose among other participants of expedition to the International Space Station, ISS, after docking the Soyuz MS-21 spaceship to the station, Friday, March 18, 2022. (Roscosmos Space Agency via AP)

محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام 03.04.2022

المزيد المستقبل الآن

Indien | Pestizidverwendung in indischer Landwirtschaft

المستقبل الآن - خطر المبيدات الحشرية على الإنسان 10.04.2022

Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

الاكتفاء الذاتي في غانا 10.04.2022

ARCHIV - Ein Landwirt versprüht Pflanzenschutzmittel auf einem Feld in Brandenburg. Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft sollte nach Ansicht von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag in Bayern in Naturschutzgebieten verboten werden. Nach Ansicht der Fraktion behandelt die Staatsregierung den Umweltschutz und die Sicherung der Artenvielfalt nicht ausreichend. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ما مدى خطورة الغليفوسات؟ 10.04.2022

This undated photo provided by the Archaeological Park of Paestum shows a view of the excavations in the Archaeological Park of Paestum and Velia, near Naples, Italy, where ruins of a painted brick wall and ancient warrior helmets at a site that might be a forerunner of a temple dedicated to the goddess Athena on the acropolis of one of Magna Graecia's most important city were found. Italian Culture Minister Dario Franceschini said on Tuesday, Feb. 1, 2022, that two well-preserved helmets and remains of what was apparently a rectangular building, along with vases carrying the Greek inscription sacred and metal fragments believed to have been pieces of weapons were unearthed. (Archaeological Park of Paestum and Velia via AP)

جمال صور الأرض من الأعلى 03.04.2022

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