الجانب العلمي للحدائق

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كيف تتناغم النباتات مع محيطها؟ الطماطم والبطاطا مثلاً تحتاج للكثير من العناصر الغذائية، وهذا يستنزف التربة.
أما الخس فيبقى الأكثر اقتصادا للتربة. فيما تحتاج شجرة التفاح للجار المناسب.
إن كنت تشعر بالإجهاد رغم حصولك على قسط كاف من النوم والراحة، فقد يكون السبب هو افتقاد جسمك لعدد من العناصر الغذائية. فما هي المواد التي علينا التأكد من عدم خلو وجباتنا اليومية منها لتجنب الإصابة بالتعب والإرهاق؟
ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتجنب العديد من الأطعمة للمحافظة على صحة القلب، ومن جهة أخرى ينصحون بقائمة بأفضل الأطعمة الصحية لوجبة الفطور التي تساعد على تحسين صحة القلب. تعرف على أهمها.
أكدت الحكومة اللبنانية أن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة اللبنانية خسارة كبيرة، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة تهريب المخدرات. خطوة السعودية جاءت بعد اكتشاف جمارك جدة مخدرات في ثمار الرمان.
إذا ارتفع مستوى الحموضة في الجسم بشكل مفرط بسبب العادات الغذائية، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض غير محببة. كيف يمكن تجنب ذلك؟ وما الأغذية التي تضمن التوازن المطلوب؟
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