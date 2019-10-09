الجامعة العربية.. إدانات لـ"الغزو" التركي ومطالب بعودة سوريا

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ اليوم السبت (12 تشرين الأول/أكتوبر 2019) إن الجامعة تدين التدخل التركي "السافر" في سوريا، وتعتبره "غزواً"، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه التهديد التركي.



ودعا أبو الغيط، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالقاهرة السبت، إلى العمل من أجل التوصل إلى موقف موحد من العدوان التركي، مطالباً أنقرة بوقف "عدوانها" في سوريا وسحب قواتها منها، ومشيراً إلى أنهم يرفضون الضغط التركي على العالم بورقة اللاجئين.

من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن السعودية تدين الهجوم التركي وتدعم الحل السلمي للأزمة السورية وفق قرارات المجتمع الدولي، معتبراً أن "الاعتداء" التركي على شمال سوريا يهدد بتقويض جهود الحرب على تنظيم "داعش"، ومطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لوقف العمليات العسكرية شمال سوريا.



و طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير لوقف "العدوان التركي على سوريا". وقال شكري إن تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها، محملاً تركيا المسؤولية الكاملة عن تبعات "عدوانها السافر" في سوريا.



أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش فقد أكد على ضرورة التركيز على الحل السياسي للأزمة السورية ودعم مهمة المبعوث الأممي، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الهجوم التركي على سوريا.

وخلال الاجتماع طالب ممثلو عدة دول عربية إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، ومنهم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل "أننا لا نجتمع اليوم ضد تركيا، نجتمع اليوم من أجل سوريا" حسب الوكالة الوطنية للإعلام. وتساءل باسيل "ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا الى حضن الجامعة العربية؟

وعقد اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم التركي على الأراضي السورية، بناء على طلب تقدمت به مصر.



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – رويترز)