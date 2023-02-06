 الجالية التركية في ألمانيا تقدم مساعدات لضحايا الزلزال بتركيا | DW الأخبار | DW | 07.02.2023

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DW الأخبار

الجالية التركية في ألمانيا تقدم مساعدات لضحايا الزلزال بتركيا

اسرعت ألمانيا بتقديم المساعدات الى ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وعلى الصعيد الشعبي قام سكان العديد من المدن الالمانية بجمع التبرعات والمعونات الانسانية من اجل ايصالها الى المناطق المتضررة.

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