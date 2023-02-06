الجالية التركية في ألمانيا تقدم مساعدات لضحايا الزلزال بتركيا

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اسرعت ألمانيا بتقديم المساعدات الى ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وعلى الصعيد الشعبي قام سكان العديد من المدن الالمانية بجمع التبرعات والمعونات الانسانية من اجل ايصالها الى المناطق المتضررة.
أطلقت الجالية التركية في ألمانيا حملة تضامن مع المتضررين بمناطق الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. لكن الجالية الكردية بألمانيا حذرت من ذهاب المساعدات لأغراض أخرى. وتوقعات بطول مدة أعمال تنظيف المنطقة.
رياضيون لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، آخرون انتُشلوا من تحت الأنقاض، البعض هرب والبعض الآخر لا يزال مصيره مجهولا. لم تسلم الرياضة من تداعيات كارثة أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في حصيلة لا تزال مؤقتة.
ردود الفعل تتوالى بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ألمانيا وفرنسا تتعهد بتقديم مساعدات، فيما تسببت هزة أرضية في لبنان بحرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
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