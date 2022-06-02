الجائحة في عيون الفنانين

استقبال العام الجديد 2022 - جائحة كورونا تهيمن على الاحتفالات

بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.