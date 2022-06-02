الجائحة في عيون الفنانين

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الفن كوسيلة للتأمل في تجاربنا خلال فترة الجائحة. ما هي المعايشات التي اختبرها الفنانون وما الذي يؤثر في الناس؟
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
بعد شفائي من الإصابة بكورونا، أود أن أشارككم ببعض الأفكار التي يمكن أن تسهل عليكم الحياة اليومية وتجعلها أجمل، في هذا الزمن المثير للمخاوف والقلق.
بدأت ألمانيا تتنفس الصعداء بعد التراجع المطرد لوباء كورونا، ما مكن من تفادي موجة ثالثة مرعبة. وهكذا تجدد الأمل في العودة لحياة طبيعية بعد شهور من الخوف والقيود. فهل هذه هي نهاية النفق، أم أن التفاؤل سابق لأوانه؟
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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