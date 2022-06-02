 الجائحة في عيون الفنانين | DW الأخبار | DW | 02.06.2022

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الجائحة في عيون الفنانين

الفن كوسيلة للتأمل في تجاربنا خلال فترة الجائحة. ما هي المعايشات التي اختبرها الفنانون وما الذي يؤثر في الناس؟

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