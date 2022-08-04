الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية

إفريقيا ـ سياسة "إملاء القيم" الأوروبية تصطدم بالبرغماتية الصينية

بينما ينشغل الأوروبيون بوضع الكثير من اللوائح والشروط من أجل بناء مشاريع في أفريقيا، كما يرى خبراء، تتقدم الصين في القارة السمراء وتنفذ مشاريعها بسرعة وتوسع نفوذها. فما مشكلة الاستثمار الأوروبي في أفريقيا برأي الأفارقة؟