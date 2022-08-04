الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية

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لم يقتصر تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فحسب، بل على المساواة بين الجنسين أيضاً. ففي أوغندا اضطرت الفتيات على وجه الخصوص لترك المدرسة، ونساء كثيرات فقدن وظائفهن.
تقول منظمة "إيكويديم" إن عمالاً أفارقة وآسيويين في قطر تعرضوا لاستغلال جسيم وانتهاكات لحقوق الإنسان. فهناك حالات متعددة للإجهاد العنيف وعدم دفع الأجور لمن يعملون في قطاع الضيافة قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم.
كشفت واشنطن مؤخراً عن وثيقة توجيهية جديدة تتضمن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب. يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية جولة في القارة السمراء.
بينما ينشغل الأوروبيون بوضع الكثير من اللوائح والشروط من أجل بناء مشاريع في أفريقيا، كما يرى خبراء، تتقدم الصين في القارة السمراء وتنفذ مشاريعها بسرعة وتوسع نفوذها. فما مشكلة الاستثمار الأوروبي في أفريقيا برأي الأفارقة؟
يسعى الأردن إلى سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2030. وفي ظل تزايد مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في تمكين المرأة؟ وهل استفادت من الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها؟
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