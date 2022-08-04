 الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية | DW الأخبار | DW | 18.08.2022

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الجائحة تُفاقم من وضع المرأة الإفريقية

لم يقتصر تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فحسب، بل على المساواة بين الجنسين أيضاً. ففي أوغندا اضطرت الفتيات على وجه الخصوص لترك المدرسة، ونساء كثيرات فقدن وظائفهن.

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