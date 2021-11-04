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الجائحة - بين الكوارث والآمال

جائحة كورونا مستمرة في الانتشار ومتحور دلتا يزداد خطورة في نشر العدوى. كما أن الدول الفقيرة لا تزال تعاني من عدم توفر ما يكفي من اللقاحات. وفي وقت يأمل فيه من أخذوا اللقاح أن تكتب لهم الحياة، يزداد عدد الرافضين لفكرة التطعيم.