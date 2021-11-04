 الجائحة - بين الكوارث والآمال | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الجائحة - بين الكوارث والآمال

جائحة كورونا مستمرة في الانتشار ومتحور دلتا يزداد خطورة في نشر العدوى. كما أن الدول الفقيرة لا تزال تعاني من عدم توفر ما يكفي من اللقاحات. وفي وقت يأمل فيه من أخذوا اللقاح أن تكتب لهم الحياة، يزداد عدد الرافضين لفكرة التطعيم.

مشاهدة الفيديو 12:31

المزيد من المركز الإعلامي

رومانيا: الفساد في زمن كورونا 04.11.2021

التبعات الاجتماعية لوباء كورونا 07.10.2021

زيمبابوي: الفن في مواجهة الجائحة 05.08.2021

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

كورونا – ما بين الكوارث الطبيعية وانتشار سلالة دلتا 05.08.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with Prime Minister of the State of Bavaria, Markus Soeder after a coronavirus disease (COVID-19) vaccination summit of the federal and state governments at the Chancellery in Berlin, Germany May 27, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا 10.11.2021

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

Eine Jeckin feiert mit medizinischer Maske und Kostüm beim Auftakt der Karnevalssession auf dem Heumarkt. Der 11.11. wird dieses Jahr wieder unter Corona-Bedingungen in Präsenz gefeiert. Allerdings gilt das in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf nur für Geimpfte und Genesene. +++ dpa-Bildfunk +++

رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها 11.11.2021

بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.

08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

كورونا في ألمانيا.. معدل إصابات غير مسبوق وضغوط على غير الملقحين 08.11.2021

رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.

Members of the Tunisian Journalists Union pose with posters in support of imprisoned Moroccan journalists Omar Radi and Souleimane Raissouni, on the occasion of World Press Freedom Day in Tunis on May 3, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

الفساد والقانون والسياسة.. صراع ثلاثي يهدد التعددية الإعلامية في تونس 30.10.2021

لطالما تفاخر الصحفيون في تونس بحرية الإعلام بعد الثورة، لكن الأمر بدأ يتغير مؤخرا بتوالى غلق قنوات تلفزيونية خاصة. وبينما يقول متضررون إن الأمر "سياسي" تقول "الهايكا" إن تلك القنوات لا تحمل ترخيصا ومخالفة للدستور.