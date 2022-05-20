الثورة الخضراء - المواد العضوية بدل الفحم والنفط؟

هل يمكن تحويل اقتصاد السوق المعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على الطاقات المتجددة؟ وفقاً للعلوم والسياسة والصناعة فإن الاقتصاد العضوي هو بديل مستدام. لكن ماذا وراء هذه الوعود؟
يهدف الاقتصاد العضوي إلى حل المشكلات الرئيسية في عصرنا الحالي من تغير المناخ إلى انقراض الأنواع ومبيدات الحشرات والتربة المستنفدة. وفقاً لخطط المختصين يجب أن تحل النباتات والفطريات والحشرات محل الفحم والنفط غير الصديقين للبيئة كمواد خام، بينما يجب أن تنتج الكائنات الحية الدقيقة مواد كيميائية.
ولكن يجب أيضا إنتاج الموارد المتجددة، وهذا ينطوي على مخاطر جديدة محتملة منها: استنفاد الأرض وتدمير آخر النظم البيئية الطبيعية المتبقية، واستغلال اقتصادي أكبر للطبيعة. يضع الوثائقي الدورة الاقتصادية بأكملها تحت المجهر: من إنتاج الكتلة العضوية إلى المنتجات النهائية.
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