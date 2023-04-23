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يعتبر الثنائي الأوكراني تفورتشي من المرشحين إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في 13 مايو بمدينة ليفربول، بأغنيتهما " قلب من حديد" التي يناشدان فيها شجاعة الأوكرانيين. مجلة يوروماكس التقت بالموسيقيين.
"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.
بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا، لن يُسمح لروسيا بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لهذا العام، حيث يقول المنظمون إن ضمها للمسابقة "سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة".
اتفقت بريطانيا مع أوكرانيا الفائزة بـ"يوروفيجن" هذا العام، على استضافة النسخة المقبلة مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2023 بدلاً منها بسبب الغزو الروسي لأراضيها.
اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على ضرورة بدء محادثات السلام في أوكرانيا، وإعادة التوازن في علاقاتهما التجارية. لكن المحللين مازالوا حذرين تجاه مواقف الصين.
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