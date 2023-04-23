 الثنائي الأوكراني تفورتشي | يوروماكس | DW | 30.04.2023

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يوروماكس

الثنائي الأوكراني تفورتشي

يعتبر الثنائي الأوكراني تفورتشي من المرشحين إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في 13 مايو بمدينة ليفربول، بأغنيتهما " قلب من حديد" التي يناشدان فيها شجاعة الأوكرانيين. مجلة يوروماكس التقت بالموسيقيين.

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