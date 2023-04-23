الثنائي الأوكراني تفورتشي

"كالوش أوركسترا" الأوكرانية تفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية

"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.