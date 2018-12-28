الثلوج تحاصر آلاف السياح في منتجعات التزلج بجبال النمسا

ذكرت السلطات النمساوية اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019) أن آلافا من السائحين لم يتمكنوا من مغادرة منتجعات تزلج كبرى في الجبال النمساوية مطلع هذا الأسبوع، بسبب إمكانية حدوث انهيارات جليدية تغلق الطرق. وتساقطت ثلوج تجاوز ارتفاعها نصف المتر على الجانب الشمالي من جبال الألب منذ صباح أمس السبت.
وتم تصنيف خطر الانهيار الجليدي بأنه "مرتفع" عبر معظم جبال الألب النمساوية - وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات. وقالت الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن متزلجا ألمانيا لقي حتفه عندما هوت عليه الثلوج في انهيار ثلجي في ولاية فورارلبرغ غربي البلاد اليوم الأحد. وكان الشاب يتزلج خارج المسار المقرر مع صديق له، تمكن من انتشاله من الثلوج لكنه لم يستطع إنقاذ حياته.
وفي مدينة سالباخ-هينترغليم، عَلِق نحو 12 ألف سائح حتى بعد ظهر اليوم الأحد بسبب تراكم الثلوج، وذلك حتى تمكن خبراء من تنفيذ عملية تفجير تحت السيطرة بجرف جليدي، حسبما قال رئيس بلدية المدينة ألويس هايسناور لـ (د.ب.أ). وفي منتجع أوبرتاورن، قالت السلطات إن الطرق ستبقى مغلقة أمام حركة المرور العامة حتى غد الإثنين.
ومع ذلك، نظمت خدمات الطوارئ قافلة واحدة للسياح الذين ينتظرون المغادرة ظهر الأحد. وتسبب الطقس الشتوي أيضا في اضطرابات بمناطق مختلفة من البلاد بسبب سقوط أشجار محملة بالثلوج على الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء.
وكانت عاصفة ثلجية قد تسببت يوم أمس في إلغاء 120 رحلة طيران على الأقل بمطار مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا. وتمثل الرحلات الملغاة نحو 10% من إجمالي الرحلات. وقالت متحدثة باسم المطار إن العاصفة القوية تسببت أيضا في تأخير العديد من الرحلات الجوية.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
قمة تسوغشبيتسه
هي أعلى قمة في جبال الألب بألمانيا، يبلغ ارتفاعها 2962 مترا وتجتذب هواة التزحلق على الجليد. وقد تم تأخير افتتاح موسم هذا العام لقلة الثلوج. حاليا يوجد طريق للتزحلق، حوالي 20 كيلومترا، لهواة التزحلق على جميع المستويات.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"كرويتس إيك"
جبل كرويست إك ويبغ 1651 مترا، حيث يستمتع هواة التزحلق برحلة نزول سفح الجبل. يقع إلى جانب جبل تسوغشبيتسه في هاوسبيرغ/ غارميش ـ بارتنكيرشن.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"نيبل هورن "
في منطقة الألغوي جنوب ألمانيا هناك إمكانيات عدة للتزحلق. فهناك جبل "نيبل هورن"، 2224 مترا. وفي حال انعدام الضباب يمكن الاستمتاع ببانوراما رائعة من الدوليميت وحتى قمة المونت بلانك.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فال بيرغ" على بحيرة تيغرن
هواة التزحلق بالزلاجة يمكنهم الاستمتاع بالتزلج من على ارتفاع 1722 مترا في جبل "فال بيرغ" على بحيرة "تيغرن" ولمسافة 6.5 كلم هو طول الطريق المخصص لممارسة الرياضة.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"أربر الكبير"
أما هواة التأمل فيمكن لهم التريض وسط الثلوج كما هو الحال على جبل "جغوس أربر" أو "أربر الكبير"، على ارتفاع 1455 مترا في غابات بفاريا جنوب ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"بيلخن"
يومان يحتاجها هواة التزحلق للوصول إلى جبل "بيلخن"، (ارتفاعه 1414 مترا،) في الغابة السوداء. فالمسافة تصل إلى 100 كيلومتر. لكن الرحلة تظهر جمال ورومانسية الغابة السوداء.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"كاهلر استن"
جبل "كاهلر استن"،842 مترا، في منطقة "زاورلاند" يعد بديلا لهواة التزحلق على الجليد من شمال ألمانيا وهولندا الذين يصعب عليهم التوجه إلى منطقة جبال الألب، جنوب ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فورمبيرغ"
جبل "فورمبيرغ"، يبلغ ارتفاعه971 مترا في منطقة الهارتس يعد أكبر منطقة للتزحلق في شمال ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فيختلبيرغ"
هذه المنطقة الساحرة في شرق ألمانيا توجد على جبل "فيختل يرغ"،على ارتفاع 1214 مترا، في منطقة جبال الإرتس.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
الإلبه
حتى في الأماكن المنخفضة، وحين يبقى الثلج على الأرض، يمكن لهواة التزلج الاستمتاع بذلك كما هو الحال أمام قصر "موريتسبورغ" على نهر الإلبه بالقرب من دريسدن.
الكاتب: اندرياس كيرهوف/ هبة الله إسماعيل