الثلوج تحاصر آلاف السياح في منتجعات التزلج بجبال النمسا

ذكرت السلطات النمساوية اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019) أن آلافا من السائحين لم يتمكنوا من مغادرة منتجعات تزلج كبرى في الجبال النمساوية مطلع هذا الأسبوع، بسبب إمكانية حدوث انهيارات جليدية تغلق الطرق. وتساقطت ثلوج تجاوز ارتفاعها نصف المتر على الجانب الشمالي من جبال الألب منذ صباح أمس السبت.

وتم تصنيف خطر الانهيار الجليدي بأنه "مرتفع" عبر معظم جبال الألب النمساوية - وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات. وقالت الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن متزلجا ألمانيا لقي حتفه عندما هوت عليه الثلوج في انهيار ثلجي في ولاية فورارلبرغ غربي البلاد اليوم الأحد. وكان الشاب يتزلج خارج المسار المقرر مع صديق له، تمكن من انتشاله من الثلوج لكنه لم يستطع إنقاذ حياته.

وفي مدينة سالباخ-هينترغليم، عَلِق نحو 12 ألف سائح حتى بعد ظهر اليوم الأحد بسبب تراكم الثلوج، وذلك حتى تمكن خبراء من تنفيذ عملية تفجير تحت السيطرة بجرف جليدي، حسبما قال رئيس بلدية المدينة ألويس هايسناور لـ (د.ب.أ). وفي منتجع أوبرتاورن، قالت السلطات إن الطرق ستبقى مغلقة أمام حركة المرور العامة حتى غد الإثنين.

ومع ذلك، نظمت خدمات الطوارئ قافلة واحدة للسياح الذين ينتظرون المغادرة ظهر الأحد. وتسبب الطقس الشتوي أيضا في اضطرابات بمناطق مختلفة من البلاد بسبب سقوط أشجار محملة بالثلوج على الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء.

وكانت عاصفة ثلجية قد تسببت يوم أمس في إلغاء 120 رحلة طيران على الأقل بمطار مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا. وتمثل الرحلات الملغاة نحو 10% من إجمالي الرحلات. وقالت متحدثة باسم المطار إن العاصفة القوية تسببت أيضا في تأخير العديد من الرحلات الجوية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)