 الثقافة الأوكرانية في خطر | واحة الثقافة | DW | 19.03.2022

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واحة الثقافة

الثقافة الأوكرانية في خطر

الصواريخ الروسية تهدد كنوز أوكرانيا الثقافية: أماكن التراث العالمي لليونيسكو مثل ليمبيرغ ودير كييف والعديد من الكنائس والمتاحف والنصب التذكارية في حاجة لمن يحميها اليوم.

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واحة الثقافة - الحرب - تهديد وتدمير وتشريد 19.03.2022

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