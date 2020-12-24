 الثعابين تنضم لقوائم الوجبات في فلوريدا قريبا! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.12.2020

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منوعات

الثعابين تنضم لقوائم الوجبات في فلوريدا قريبا!

دخلت العديد من الحيوانات إلى قوائم الوجبات لتقديمها كأطباق شهية على طاولتنا، ولكن الأغرب أن تنضم ثعابين البايثون في الولايات المتحدة إلى الوجبات المعتادة، فما السبب؟

ثعابين البايثون ستنضم قريبا إلى وجبات الطعام في مطاعم فلوريدا.

ثعابين البايثون ستنضم قريبا إلى وجبات الطعام في مطاعم فلوريدا.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ثعابين البايثون العملاقة في ولاية فلوريدا الأمريكية أصبحت تشكل تهديدا متزايدا على توازن الحياة البرية هناك. ومن أجل السيطرة على ذلك تم اقتراح حل عملي للغاية. في المستقبل يمكن أن ينتهي المطاف بلحوم الثعابين العملاقة هذه على أطباق العديد من المطاعم وتُغني بذلك قوائم الوجبات في الولايات المتحدة.

فمنذ فترة دخلت العديد من الحيوانات والزواحف إلى قوائم بعض المطاعم التي تقدمها كوجبات على موائدها، ولها زبائنها الذين يأتون خصيصا لأكلها. من ضمن هذه الأكلات الشهيرة الضفادع والسحالي، لذلك ليس غريبا أن تنضم إليها ثعابين البايثون.

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ووفقا لما جاء في الموقع الألماني لمجلة "فوكوس" يوجد حاليا حوالي 300 ألف ثعبان عملاق في المنطقة. وبالتالي فإن البرية الغنية بالأنواع يمكن أن تتدهور قريبا إذا لم يتم منع انتشار ثعابين البايثون. ولا تسلم 99 في المائة من جميع الحيوانات الصغيرة في متنزه إيفر-غليدز الوطني من الثعابين، كذلك الحيوانات الكبيرة مهددة أيضًا.

وعلى الرغم من كونها مصدرا غنيا بالمغذيات، فإن بعض أنواع المأكولات البحرية تحتوي على الزئبق، الذي أظهرت الدراسات أنه يعيق نمو الجهاز العصبي للجنين. كما أن للزئبق تأثيرا مماثلا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

وعلى غرار الأسماك، يحتوي لحم الثعابين على كمية عالية نسبيا من الزئبق السام وفي حالات متفرقة يهدد حياة الإنسان. بالإضافة إلى ذلك يجب على سكان المنطقة أن يقتنعوا أولا بأن لحم الثعابين يمكن أن يكون أيضا طعاما فاخرا. ففي بعض الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين، تعتبر لحوم الثعابين شهية ولها تأثيرات دوائية جيدة، وليس من غير المألوف تناول لحم الثعبان.

ومن جانب آخر، قالت دونا كاليل، إحدى صائدات الثعابين بلجنة الحياة البرية: "عندما يتم طهيها بشكل صحيح، فهي لذيذة حقا". هذا يعني أن الجهد المبذول لطهيها أعلى من طهي أنواع اللحوم الأخرى. وفي حال عدم إعداد الثعابين جيدا فسرعان ما يصبح لحمها مطاطيا وبالتالي تصبح غير صالحة للأكل. يذكر أن لحم الثعابين يشبه في تركيباته لحم السمك وطعمه مثل طعم الدجاج أو لحم الخنزير.

ع.اع./ أ.ح

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  • Crabeater seals rest on an ice floe in the Errera Channel at the tip of Antarctica

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    سرير الفقمات

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    الزنابير

    المياه في محمية "Walyormouring" الطبيعية بغرب أستراليا جفت بسبب حرارة الصيف. هذه الزنابير منشغلة؛ الإناث بحفر وبناء غرف الأعشاش حيث ستضع بيضها.

  • Sharp-beaked ground finch sucking blood from a Nazca boobie

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    عطش الدم

    عندما تجف البذور والحشرات في "وولف آيلاند" في جزر غالاباغوس ، تتحول طيور "الشرشوريات" ذات المنقار الحاد إلى مصاصي دماء. وكما تُظهر الصورة التي يتغذى فيها أحد "الشرشوريات" على دم طائر "أطيش نازكا" التي توجد بالمنطقة.

  • Female mountain gorilla in Uganda’s Bwindi Impenetrable Forest holding her dead baby

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    كوثيرا تحزن على طفلها..

    أنثى الغوريلا المتواجدة بغابة بويندي ترفض التخلي عن طفلها الميت. بعد أسابيع من موته، أكلت ما تبقى من جثته. رد فعلها تجاه ما وقع يختلف عن ردود الأفعال عند أنواع أخرى من الحيوانات؛ فالفيلة تكسر عظام أفراد أسرتها الميتة. أدلة كثيرة تؤكد أن العديد من الحيوانات تتصرف بطرق تعكس حزنها على فقدان أفراد عائلاتها.

  • A northern water snake is clamped tightly in the jaws of this hungry hellbender in Tennessee's Tellico River

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    ثعبان الماء

    هذا الثعبان الذي يعيش في المياه يحيط بإحكام على فك هذا السمندر المائي الكبير. تم التقاط الصور في نهر تيليكو في ولاية تينيسي، حيث انخفض عدد السمندل المائي بشكل كبير في أمريكا الشمالية.

  • Timbul, a young long-tailed macaque, instinctively puts his hand to his face to try to relieve the discomfort from his mask

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    البهلوان الحزين

    "Timbul" ، هو واحد من قرود المكاك ذات الذيول طويلة. في الصورة يضع يده على عينه محاولا تخفيف انزعاجه من قناعه. صاحبه دربه على القيام بعروض الشارع. وفي الوقت الذي لا يتدرب فيه أويؤدي عرضه، يعيش "تيمبول" بالسلاسل إلى جانب مسار سكك حديدية في سورابايا ، بجزيرة جاوا الإندونيسية. تعمل الجمعيات الخيرية للرفق بالحيوان على الحد من معاناة هؤلاء القردة.

  • A welwitschia plant reaches for the sky over the Namib Desert

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    طويلة العمر

    نبتة "فلفيتشيا" في صحراء ناميبيا. تعد واحدة من أغرب النباتات. تعيش في صحراء جنوب غرب أفريقيا، وبالتحديد في نامبيا وأنغولا. تتميز هذه النبتة ببطء النمو والعيش لسنوات طويلة ما بين 400 و1500 عام.

  • A flying fish at night

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    رحلة ليلية

    قبالة شاطئ النخيل Palm Beach في فلوريدا، التقط المصور سمكة تحلق في الليل. في النهار، يكاد يكون من المستحيل التقرب من هذه الأسماك. على الرغم من أنها فريسة للعديد من الحيوانات، إلا أنها تمتلك القدرة على الابتعاد عن الخطر والطيران لمسافة تصل مئات الأمتار.

  • A large Alchisme treehopper guards her nymphs as they feed on a nightshade plant in El Jardin de los Suenos reserve in Ecuador

    أفضل صور للحياة البرية لعام 2018

    الأم المدافعة

    تحرس أنثى الجندب الكبير حورياتها بينما تتغذى على نبات الباذنجان في محمية "El Jardin de los Suenos " في الإكوادور. تضع الأنثى بيضها على أوراق الباذنجان وتحميها. وبمجرد أن يفقس البيض، فإنها تتطور عبر خمس مراحل، تكون فيها حاضرة لتراقبها طوال الوقت، إذ تمسك بالأشواك لتحميها من أي هجوم قد تتعرض له.


 

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