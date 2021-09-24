الثروة السمكية في اليمن

إسبانيا والبرتغال.. تعافي الثروة السمكية من السردين في وقت قياسي

تعمل البرتغال وإسبانيا على زيادة حصص الصيد إلى حوالي 44 ألف طن لأن الثروة السمكية من السردين تعافت بقوة في وقت قصير، بعدما كانت في عام 2018 مهددة بالانقراض في شبه الجزيرة الأيبيرية.