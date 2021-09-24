الثروة السمكية في اليمن

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تراجع كبير في اعداد الأسماك في مياه خليج عدن ما انعكس على اعداد الصيادين وعلى اسعار الأسماك التي باتت تنهك السكان
كشف باحثون من خلال دراسة حديثة عن أنواع من المأكولات البحرية ذات قيمة غذائية عالية وتحافظ على البيئة والمناخ في الوقت نفسه. في المقابل توجد أنواع أخرى ذات قيمة غذائية أقل وانبعاثات كربون أعلى.
ناقوس خطر جديد يضرب عالم الحيوانات البحرية، فقد أعلن الباحثون أن حيوان الأطوم البحري (بقر البحر)، انقرض في الصين، ما يعدّ ضربة كبيرة لجهود الحفاظ على الحياة البحرية.
تعمل البرتغال وإسبانيا على زيادة حصص الصيد إلى حوالي 44 ألف طن لأن الثروة السمكية من السردين تعافت بقوة في وقت قصير، بعدما كانت في عام 2018 مهددة بالانقراض في شبه الجزيرة الأيبيرية.
توصلت دراسة حديثة إلى أنه يتم اصطياد أنواع مهددة بالانقراض، ومنها أسماك قرش، في المناطق المحمية بالبحر المتوسط بشكل أكبر مقارنة بالمناطق غير المحمية! فما الأسباب؟ وكيف يمكن معالجة المشكلة؟
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