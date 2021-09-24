 الثروة السمكية في اليمن | DW الأخبار | DW | 21.09.2022

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الثروة السمكية في اليمن

تراجع كبير في اعداد الأسماك في مياه خليج عدن ما انعكس على اعداد الصيادين وعلى اسعار الأسماك التي باتت تنهك السكان

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The logo of energy supplier Uniper is seen before a press conference about the government's rescue plan at their headquarters in Duesseldorf, western Germany on July 8, 2022. - The German cabinet on July 5, 2022 had approved plans to quickly prop up struggling energy companies, such as Uniper, as the soaring price of gas puts the sector under pressure. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

ألمانيا تعلن تأميم شركة "يونيبر" أكبر مستورد للغاز فى البلاد 21.09.2022

Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, speaks to reporters after a meeting with British Prime Minister Boris Johnson for climate change discussions at United Nations headquarters, Monday, Sept. 20, 2021, during the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York. (AP Photo/John Minchillo, Pool)

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September 21, 2022. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin speaks during a televised address. President Putin announced partial military mobilization during the address. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for assistance. Video grab/Russian Presidential Press and Information Office

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