الثروة الزائدة

تويتر.. انقطاع مؤقت في وقت حساس وسط معركة مع ماسك

بعد انقطاع كبير أثر على آلاف الأشخاص حول العالم، قالت شركة تويتر إن منصتها عادت إلى العمل. ورغم أن انقطاع الخدمة يتكرر من حين لآخر، إلا أنه يأتي هذه المرة في وقت حساس في ظل معركة قضائية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.