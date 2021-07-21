 الثروة الزائدة | صنع في ألمانيا | DW | 18.01.2023

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صنع في ألمانيا

الثروة الزائدة

يمتلك الأثرياء أموالاً أكثر مما يستطيعون إنفاقه. ولكن كيف يمكن إقناعهم بالتخلي عن الثروة الزائدة عن الحاجة؟ المليارديرات يقولون إنهم يعملون بجد ويخلقون الوظائف ويتبرعون بالكثير.

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