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يمتلك الأثرياء أموالاً أكثر مما يستطيعون إنفاقه. ولكن كيف يمكن إقناعهم بالتخلي عن الثروة الزائدة عن الحاجة؟ المليارديرات يقولون إنهم يعملون بجد ويخلقون الوظائف ويتبرعون بالكثير.
بنى الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إمبراطورية تجارية ضخمة ومربحة وتمكن من انتزاع لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك. من هو برنارد أرنو؟ وكيف أصبح أغنى من أثرياء العالم المشاهير مثل ماسك وجيف بيزوس؟
بعد تتبعه طائرات مليارديرات أمريكيين مثل الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك، ونشر تحركاتها على تويتر، بدأ طالب أمريكي بتعقب طائرات مليارديرات الروس أيضاً، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فمن أبرز الذين يقوم بتتبعهم؟
بعد انقطاع كبير أثر على آلاف الأشخاص حول العالم، قالت شركة تويتر إن منصتها عادت إلى العمل. ورغم أن انقطاع الخدمة يتكرر من حين لآخر، إلا أنه يأتي هذه المرة في وقت حساس في ظل معركة قضائية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
بعد عقود من ذيوع صيته كقطب ثري متهور في سلسلة من رحلات القوارب ومنطاد الهواء الساخن، يستعد ريتشارد برانسون للتغلب على منافسه جيف بيزوس والترويج لمشروعه السياحي الفضائي المزدهر بالسفر إلى حافة الفضاء.
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