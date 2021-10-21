 التيار الصدري يفوز بأكبر عدد من المقاعد | DW الأخبار | DW | 12.10.2021

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DW الأخبار

التيار الصدري يفوز بأكبر عدد من المقاعد

التيار الصدري يحقق افضل نتائج في الانتخابات التشريعية العراقية. أنصاره يحتفلون في الشوارع. إحباط لدى أوساط أخرى كانت تطمح للتغيير. الصدر يتعهد بمواجهة السلاح المنفلت والفساد.

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BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

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An Iraqi demonstrator holds the Iraqi flag during Friday prayer in Sadr city district of Baghdad, Iraq November 15, 2019. REUTERS/Wissm al-okili

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BAGHDAD, IRAQ - OCTOBER 11: Supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr take to the streets to celebrate in Baghdad's Tahrir square on October 11, 2021 following the announcement of parliamentary elections' results. Iraqi Shia cleric Muqtada al-SadrÄôs party won most seats in this weekendÄôs early parliamentary elections, initial results showed on Monday.SadrÄôs bloc won 73 seats in the 329-member parliament, followed by Taqaddoum (progress) bloc of Parliament Speaker Mohamed al-Halbousi with 38 seats, according to results cited by the official Iraqi news agency. Ayman Yaqoob / Anadolu Agency

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بدأت مرحلة اللقاءات والاجتماعات لتشكيل حكومة جديدة، التيار الصدري الفائز بالانتخابات يعيش نشوة النصر ، بينما خيمت خيبة الأمل فوق رؤوس تيارات فشلت. أي حكومة تتشكل، من يقودها؟ وهل سيعود العراق إلى المربع الأول؟

11.10.2021, Bagdad. Jaleel Adnan Khalaf (M), Richter und Vorsitzender der Unabhängigen Hohen Wahlkommission des Irak, spricht während einer Pressekonferenz nach den irakischen Parlamentswahlen. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak am Sonntag (10.10.2021) die Parlamentswahl stattgefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

نتائج أولية.. التيار الصدري "يتصدر" الانتخابات العراقية 11.10.2021

رغم أن المفوضية العليا لم تعلن رسميا هوية الفائز في الانتخابات التشريعية العراقية، إلا أن عدة معطيات تشير إلى حلول التيار الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بالمركز الأول. الصدر وصف الأمر بـ"انتصار الإصلاح على الفساد".

5. Juni 2019, Najaf, Irak, Iraqi Shiite cleric and political leader Moqtada al-Sadr delivers the Eid al-Fitr sermon during the Muslim holiday's morning prayer at the Grand Mosque of Kufa near the central Iraqi shrine city of Najaf, some 160 kilometres south of the capital Baghdad, on June 05, 2019. - Muslims worldwide are celebrating Eid al-Fitr marking the end of the fasting month of Ramadan. (Photo by Haidar HAMDANI / AFP) (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images) Der irakische schiitische Kleriker und politische Führer Moqtada al-Sadr hält am 05. Juni 2019 während des Morgengebets des muslimischen Feiertags in der Großen Moschee von Kufa in der Nähe der zentralirakischen Schreinstadt Najaf, etwa 160 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, die Eid al-Fitr-Predigt. - Muslime auf der ganzen Welt feiern das Eid al-Fitr, das das Ende des Fastenmonats Ramadan markiert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

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حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات.

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi casts his vote during parliamentary elections in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق ـ انتخابات مبكرة وسط دعوات للمقاطعة وشكوك في التغيير 10.10.2021

يصوت العراقيون في انتخابات عامة وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة ووسط أجواء من عدم الثقة في النظام القائم وتعقيدات المشهد السياسي.