التيارات البحرية ـ هل هي طاقة المستقبل؟

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يمكن أن توفر الطاقة من التيارات البحرية الكهرباء لجميع المنازل في الولايات المتحدة، وربما للعالم بأسره. لكن استغلالها لا يزال في البداية. يتكون كوكبنا بنسبة 70٪ من الماء. هل يوجد هنا حل للطلب المتزايد على الطاقة في العالم، طاقة نظيفة ورفيقة بالبيئة؟
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
"القائمة الحمراء" للأنواع المهددة بالانقراض، والتي يضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تطول أكثر بسبب التغير المناخي وتدخل الإنسان. التحديث الأخير للقائمة يظهر أن سحالي "تنين كومودو" أيضاً أصبحت مهددة بالانقراض.
الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
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