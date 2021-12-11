العولمة 3000

التيارات البحرية ـ هل هي طاقة المستقبل؟

يمكن أن توفر الطاقة من التيارات البحرية الكهرباء لجميع المنازل في الولايات المتحدة، وربما للعالم بأسره. لكن استغلالها لا يزال في البداية. يتكون كوكبنا بنسبة 70٪ من الماء. هل يوجد هنا حل للطلب المتزايد على الطاقة في العالم، طاقة نظيفة ورفيقة بالبيئة؟