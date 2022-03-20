التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟

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توهم المرض حالة صحية تعتمد بشكل أساسي على تخيل الشخص بأنه مصاب بأعراض جسدية لأمراض مختلفة، إضافة إلى تضخيم الحالات البسيطة واعتبارها أمراضاً خطيرة. وهو ما ينعكس على حياة المصاب الطبيعية وعلاقاته مع الآخرين.
مع تزايد التحذيرات العالمية من رصد حالات متزايدة لأشخاص مصابين بجدري القرود، تتأهب دول عربية لمراقبة حدودها وفرض إجراءات لرصد المرض. وفيما أعلن المغرب رصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود، يخشى البعض من إغلاق جديد.
من يعاني من أمراض نفسية في بعض المجتمعات يحمل معه وصمة سلبية، ما يدفع كثيرين لإخفاء مشاكلهم النفسية. في قطاع غزة طوّر مبرمجون تطبيقا لمساعدة المرضى نفسيا من خلال اختبارات وأسئلة واقتراح الحلول وحتى زيارة أطباء متخصصين.
متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات. المتحور أسمته منظمة الصحة العالمية بـ"أوميكرون"، فماذا نعرف عنه؟
سواء في الصيف أو موسم البرد يصاب الكثيرون بانسداد الأنف. وانتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تدعو إلى استخدام فصوص الثوم لعلاج انسداد الأنف، لكن خبراء يحذرون من عواقب وخيمة لهذه الطريقة؟
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