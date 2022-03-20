 التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟ | صحتك بين يديك | DW | 02.09.2022

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صحتك بين يديك

التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟

توهم المرض حالة صحية تعتمد بشكل أساسي على تخيل الشخص بأنه مصاب بأعراض جسدية لأمراض مختلفة، إضافة إلى تضخيم الحالات البسيطة واعتبارها أمراضاً خطيرة. وهو ما ينعكس على حياة المصاب الطبيعية وعلاقاته مع الآخرين.

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