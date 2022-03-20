التوهم المرضي - ما أسبابه وكيف نعالجة؟

وصمة سلبية للعلاج النفسي في غزة .. وتطبيق ذكي يوفر حلًا

من يعاني من أمراض نفسية في بعض المجتمعات يحمل معه وصمة سلبية، ما يدفع كثيرين لإخفاء مشاكلهم النفسية. في قطاع غزة طوّر مبرمجون تطبيقا لمساعدة المرضى نفسيا من خلال اختبارات وأسئلة واقتراح الحلول وحتى زيارة أطباء متخصصين.