 التونسيون يصوتون على مشروع الدستور الجديد | DW الأخبار | DW | 25.07.2022

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DW الأخبار

التونسيون يصوتون على مشروع الدستور الجديد

لم يكن الإقبال على التصويت على مشروع الدستور الجديد في تونس كبيراً، فهناك جدل واسع حول مسودة الدستور، لمنحها الرئيس سلطات أوسع مستقبلاً، على حساب البرلمان والسلطة القضائية.

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