التونسيون يصوتون على مشروع الدستور الجديد

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لم يكن الإقبال على التصويت على مشروع الدستور الجديد في تونس كبيراً، فهناك جدل واسع حول مسودة الدستور، لمنحها الرئيس سلطات أوسع مستقبلاً، على حساب البرلمان والسلطة القضائية.
في تونس، يُطلب من المواطنين الاستفتاء لصالح دستور جديد يمنح الرئيس المزيد من السلطات. وهنا يخشى منتقدون انتهاء الفصل بين السلطات والانقضاض على مكتسبات ديمقراطية أخرى في بلد كان يعد مثالاً ناجحاً لـ "الربيع العربي".
من المقرر أن يدلي التونسيون بأصواتهم بشأن مشروع الدستور الجديد المثير للجدل والذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد. يخشى مراقبون من أن يؤسس الدستور الجديد، إن تمت الموافقة عليه، لحقبة ديكتاتورية تعيد البلاد لما قبل 2011.
اتهمت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية الرئيس سعيّد بخرق الصمت الانتخابي والإدلاء بتصريحات دعائية للتلفزيون العمومي. وفيما وصفت المعارضة الاستفتاء بالزائف فإن نسبة المشاركة لم تتعد 21,85% حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
يدلي التونسيون بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وتقول المعارضة، التي قاطعت الاستفتاء، إنه "مفصّل على قياس" سعيد، بينما الأخير يعتبره امتدادا لعملية "تصحيح المسار". نسبة المشاركة لن تكون حاسمة!
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