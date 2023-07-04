التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي

أنس جابر تتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد فوزها على الأمريكية برناردا بيرا، متطلعة إلى لقبها الأول في البطولات الكبرى بعد خسارة نهائيين العام الماضي.