 التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي | DW الأخبار | DW | 16.07.2023

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DW الأخبار

التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي

خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي. الخسارة القاسية جاءت على يد لاعبة تشيكية غير مصنفة هي فوندروسوفا.

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في عالم الكرة الصفراء أصبحت البطلة التونسية أُنس جابر، المصنفة 2 عالميا، إحدى المرشحات لنيل لقب تنس السيدات في أستراليا.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 13: A sign reads 'SAG-AFTRA Supports WGA' as SAG-AFTRA members walk the picket line in solidarity with striking WGA (Writers Guild of America) workers outside Netflix offices on July 13, 2023 in Los Angeles, California. Members of SAG-AFTRA, Hollywood’s largest union which represents actors and other media professionals, will likely go on strike after a midnight deadline over contract negotiations with studios expired. The strike could shut down Hollywood productions completely with writers in the third month of their strike against Hollywood studios. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

ممثلو هوليوود ينضمون إلى كتاب السيناريو في إضراب كبير 14.07.2023

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15.07.2023, Spanien, La Palma: Männer beobachten den Waldbrand in der Nähe eines Hauses. Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am frühen Morgen in der Nähe der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel ausgebrochen. Wegen der großen Trockenheit und heftiger Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der Bürgermeister des Ortes. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

موجة حر شديد تضرب أوروبا 16.07.2023

14/07/2023 A member of the SAG AFTRA bargaining committee steps out the bus dedicated to guild members traveling to picket lines to join members of the Writers Guild of America and the Screen Actors Guild outside Paramount Studios in Los Angeles, California, on July 14, 2023. Tens of thousands of Hollywood actors went on strike at midnight July 13, 2023, effectively bringing the giant movie and television business to a halt as they join writers in the first industry-wide walkout for 63 years. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

ممثلو هوليوود ينفذون إضرابا شاملا وأفلام ذات ميزانيات كبيرة تتأثر به 15.07.2023

July 14, 2023, Athens, Greece: Tourists visit Acropolis amid high temperatures, in Athens, Greece, 14 July 2023. Archaeological sites in Athens have closed for the public at 12.00 because of the heat. Extremely high temperatures with a potentially serious impact on health are forecast in the Greek capitalAnticyclone Ceber, a high-pressure area coming from the south, will bring extreme heat with temperatures exceeding 40 degrees Celsius to European countries, as well as China and the USA, the European Space Agency ESA reported. Athens Greece - ZUMAv62_ 20230714_zaf_v62_023 Copyright: xAristidisxVafeiadakisx

ارتفاع كبير في درجات الحرارة في اغلب مناطق أوروبا وتحذير من الأسوأ 15.07.2023

SFAX, TUNISIA, 05 July 2023: Migrants hides and leaving the City of Sfax on July 5, 2023. Racial tensions in the Tunisian coastal city of Sfax flared into violence targeting migrants from sub-Saharan Africa, dozens of whom were forcibly evicted from the city, witnesses said. as they flee to Tunis amid unrest in Sfax following the stabbing on July 3 of a Tunisian man in an altercation with migrants. (Photo by Hasan Mrad/DeFodi Images)

تونس .. غموض متواصل حول إدارة ملف الهجرة غير النظامية 15.07.2023

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Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 15, 2023 Tunisia’s Ons Jabeur with the runners up trophy after losing her final match against Czech Republic's Marketa Vondrousova REUTERS/Dylan Martinez

"أكبر خسارة مؤلمة".. أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون مجددًا 15.07.2023

حُرمت التونسية أنس جابر مجددًا من التتويج ببطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها على يد التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي حققت إنجازًا تاريخيًا. وصرحت أنس باكية بعد المباراة أنها منيت بـ"أكبر خسارة مؤلمة" في مسيرتها.

Tunisia's Ons Jabeur celebrates beating Aryna Sabalenka of Belarus to win their women's singles semifinal match on day eleven of the Wimbledon tennis championships in London, Thursday, July 13, 2023. (AP Photo/Alberto Pezzali)

"سأفوز بالبطولة"- أنس جابر تتأهل مجددًا لنهائي ويمبلدون 13.07.2023

تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل لنهائي بطولة ويمبلدون، للمرة الثانية على التوالي. وأكدت أنها فخورة لأنها "قاتلت حتى الرمق الأخير". وستكون المصنفة سادسة عالميا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها بعد خسارة نهائيين.

Ons Jabeur, of Tunisia, reacts after scoring a point against Caroline Garcia, of France, during the semifinals of the U.S. Open tennis championships on Thursday, Sept. 8, 2022, in New York. (AP Photo/Matt Rourke)

أنس جابر تتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 05.06.2023

تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد فوزها على الأمريكية برناردا بيرا، متطلعة إلى لقبها الأول في البطولات الكبرى بعد خسارة نهائيين العام الماضي.

Ons Jabeur, of Tunisia, reacts after scoring a point against Caroline Garcia, of France, during the semifinals of the U.S. Open tennis championships on Thursday, Sept. 8, 2022, in New York. (AP Photo/Matt Rourke)

أنس جابر بعد التتويج في تشارلستون: سأنافس على لقب كبير هذا العام 10.04.2023

"سأقطع خطوة تلو الأخرى وسأنافس على لقب كبير هذا العام"، بعد جراحة في الركبة تحاول التونسية أنس جابر استعادة أفضل مستوياتها إذ حققت أول ألقابها لهذا الموسم بعد فوزها على بليندا بنتشيتش في نهائي تشارلستون المفتوحة.