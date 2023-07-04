التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
خسرت التونسية أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي. الخسارة القاسية جاءت على يد لاعبة تشيكية غير مصنفة هي فوندروسوفا.
حُرمت التونسية أنس جابر مجددًا من التتويج ببطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها على يد التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي حققت إنجازًا تاريخيًا. وصرحت أنس باكية بعد المباراة أنها منيت بـ"أكبر خسارة مؤلمة" في مسيرتها.
تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل لنهائي بطولة ويمبلدون، للمرة الثانية على التوالي. وأكدت أنها فخورة لأنها "قاتلت حتى الرمق الأخير". وستكون المصنفة سادسة عالميا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها بعد خسارة نهائيين.
تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل لأول مرة إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد فوزها على الأمريكية برناردا بيرا، متطلعة إلى لقبها الأول في البطولات الكبرى بعد خسارة نهائيين العام الماضي.
"سأقطع خطوة تلو الأخرى وسأنافس على لقب كبير هذا العام"، بعد جراحة في الركبة تحاول التونسية أنس جابر استعادة أفضل مستوياتها إذ حققت أول ألقابها لهذا الموسم بعد فوزها على بليندا بنتشيتش في نهائي تشارلستون المفتوحة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول