 التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة هادي وانفصاليي الجنوب | أخبار | DW | 05.11.2019

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أخبار

التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة هادي وانفصاليي الجنوب

بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي تم الوقيع على اتفق الرياض بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. الأمم المتحدة سارعت إلى الترحيب بالاتفاق وإعلان دعمها له.

Jemen Aden Soldaten des Southern Transitional Council (STC) (picture-alliance/Photoshot/M. Abdo)

صورة من الأرشيف لمقاتلين تابعين للمجلس الانتقالي بالجنوب.

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) على اتفاق الرياض لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبى البلاد. وجرت مراسم التوقيع بحضور ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية إن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن. وأضاف أن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، منوها "بما قدمته الإمارات من تضحيات". وقال "إن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

الأمم المتحدة تدعم الاتفاق

مختارات

بدوره هنأ مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حكومة اليمن المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق الرياض. وقال غريفيث في بيان صحفي "إن هذا الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن".

وعبر غريفيث عن أمله في أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين، حسب تعبيره.

يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية. وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية. كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيرا.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في آب/أغسطس الماضي، على مدينة عدن، مقر الحكومة المؤقتة ومناطق جنوبية أخرى بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى. واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات وقتها بأنها من سهلت "انقلاب" المجلس الانتقالي على السلطات الشرعية في عدن، وهو ما نفته أبو ظبي.

 ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Jemen Zerstörung in Aden Tawahi

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    بوابة رصيف السواح في حي التواهي بمدينة عدن، والتي تعرضت للتدمير قبل ثلاثة أشهر.

  • Jemen Zerstörung in Aden Tawahi

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    رصيف السواح من الداخل في ميناء عدن ويعود تاريخ الرصيف إلى أكثر من 100 عام وقد بني خلال الاحتلال البريطاني كأحد أهم منافذ ميناء عدن.

  • Jemen Zerstörung in Aden

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    مجسم لمفتاح باب عدن التاريخي في حي كريتر بمدينة عدن جنوب اليمن، الذي تعرضت قاعدته للتدمير وسقط على الرصيف. مجسم المفتاح هو لبوابة عدن منذ عهد الاستعمار البريطاني.

  • Jemen St. Joseph Kirche in Aden Zerstörung

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    صورة عامة خارجية لكنيسة القديس يوسف الكاثوليكية، التي تقع في منطقة البادري في حي كريتر بمدينة عدن جنوب اليمن. الكنيسة تعرضت للحرق من قبل متشددين دينيين في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.

  • Jemen St. Joseph Kirche in Aden Zerstörung

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    صورة داخلية لكنيسة القديس يوسف الكاثوليكية، التي بنيت عام 1855 ومؤسسها وبانيها هو الكاردينال جي ماسايا.

  • Jemen St. Joseph Kirche in Aden Zerstörung

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    صورة جزئية لمنصة كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية التي تقع في منطقة البادري في حي كريتر بمدينة عدن جنوب اليمن.

  • Jemen Crescent Hotel in Aden Zerstörung

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    فندق كريسنت هوتيل في حي التواهي بعدن والذي أقامت فيه الملكة إليزايبت أثناء زيارتها لعدن في العام 1954 وقضت فيه يومي العسل مع زوجها. ويعد أول فندق على مستوى شبه الجزيرة العربية والخليج حيث تم بناؤه في عام 1928. غير أنه تعرض للتدمير أثناء الصراع بين الحوثيين والمقاومة منذ ثلاثة أشهر.

  • Jemen Sira Nachbarschaft in Aden Zerstörung

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    المتحف القضائي الواقع في حوش مبنى محكمة استئناف مدينة عدن وهو الأول من نوعه في اليمن ويحتوي على مقتنيات نادرة وآلات استخدمت في المحاكم يزيد عمرها عن 100 عام.

  • Jemen Sira Nachbarschaft in Aden

    الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

    المتحف القضائي الواقع في حوش مبنى محكمة استئناف مدينة عدن ويظهر التدمير وراء البوابة. والمتحف كان يحتوي على وثائق ودمغات وكتيبات تعود إلى فترة الحكم البريطاني. وقد تعرض للتدمير قبل ثلاثة أشهر.

    الكاتب: نبيل اليوسفي


مختارات

الحرب تحوّل جنة عدن إلى أطلال

مبان تاريخية كثيرة تروي تاريخ عدن، تتحول بفعل الحرب الدائرة في البلاد إلى ركام. متاحف وكنيسة تاريخية ووثائق نادرة دمرتها القنابل أو التهمتها النيران، آخذة معها ذاكرة مدينة. (28.10.2015)  

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