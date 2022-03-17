التوحد والشراكة

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غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد صعوبة في تفسير مشاعر الآخرين، فإدراكهم لمحيطهم مختلف عن سواهم. لكن بفضل الحب والتفهم يمكن التغلب على هذه الصعوبات.
أهي حادثة جديدة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة؟ يواجه ضباط شرطة انتقادات لاذعة بعد إصابتهم بعدة طلقات نارية لطفل عمره 13 عاما يعاني من التوحد، كانت أمه غير المتواجدة بالمنزل قد استدعت الشرطة لمساعدته حتى لا يؤذي نفسه!
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