 التوحد والشراكة | صحتك بين يديك | DW | 18.03.2022

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صحتك بين يديك

التوحد والشراكة

غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد صعوبة في تفسير مشاعر الآخرين، فإدراكهم لمحيطهم مختلف عن سواهم. لكن بفضل الحب والتفهم يمكن التغلب على هذه الصعوبات.

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