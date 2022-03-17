التوحد والشراكة

طلبت الأم مساعدة الشرطة فأطلقوا النار على طفلها المصاب بالتوّحد!

أهي حادثة جديدة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة؟ يواجه ضباط شرطة انتقادات لاذعة بعد إصابتهم بعدة طلقات نارية لطفل عمره 13 عاما يعاني من التوحد، كانت أمه غير المتواجدة بالمنزل قد استدعت الشرطة لمساعدته حتى لا يؤذي نفسه!