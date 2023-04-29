 التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين ومهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية | DW الأخبار | DW | 07.07.2023

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DW الأخبار

التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين ومهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية

التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية، خاصة بعد ورود أنباء عن ترحيل السلطات مهاجرين إلى الصحراء والتخلي عنهم

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STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25/06/2023 - Sonneberg: Die Stichwahl zum neuen Landrat des Landkreises Sonneberg am 25. Juni 2023 in Sonneberg ThÃ¼ringen. V.l.n.r. Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD, AfD-Landratskandidat, Robert Sesselmann, und MdB Tino Chrupalla AfD jubeln nach dem Wahlsieg in der Frankenbaude. / _________________ *** STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25 06 2023 Sonneberg The runoff election for the new district administrator of the Sonneberg district on 25 June 2023 in Sonneberg Thuringia V l n r Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD , AfD district administrator candidate, Robert Sesselmann, and MdB Tino Chrupalla AfD cheer after the election victory in the Frankenbaude

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ZAGAN, POLAND - JUNE 12: Leopard 2 main battle tanks of the Bundeswehr, the German armed forces, take part in the NATO Noble Jump military exercises during a live fire demonstration on June 12, 2019 in Zagan, Poland. The exercises include VJTF, or Very High Readiness Joint Task Force, units, as well as the I German-Netherlands Corps, with soldiers from Germany, the Netherlands, Norway and Poland taking part. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

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FILE PHOTO: Migrants wait in the Tunisian port of Sfax after being stopped at sea by the Tunisian coast guard during an attempt to cross to Italy, April 26, 2023. REUTERS/Jihed Abidellaoui/File Photo/File Photo

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April 30, 2023, Rades, Tunis, Tunisia: Extreme violence between Eastern supporters and the police, several injured among the police officers, ordered the game after the intervention of the civil protection who controlled the flames thrown on the field. During the 1/4 final match of the African Champions League between the Tunis Sports Esperance (EST) and the Algerian team JS kabily at the Rades Stadium. (Credit Image: © Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

طرد مهاجرين من صفاقس إثر صدامات على خلفية مقتل شاب تونسي 06.07.2023

تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت

Migration über das zentrale Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 30 Menschen versucht bei hohen Wellengang die gefährliche Überfahrt nach Italien. Oft geraten diese labilen und überfüllten Boote in Seenot.

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أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل أكبر عدد من ضحايا المهاجرين في المتوسط منذ 2017. وتزداد الضغوط على المهاجرين في دول العبور بشمال إفريقيا. ففي تونس طُرد عشرات المهاجرين من مدينة صفاقس بعد صدامات مع السكان.

People lift placards as they shout slogans during a demonstration against the presence of illegal sub-Saharan migrants, in Sfax on June 25, 2023. Sfax, the second largest city in Tunisia, is the starting point for a large number of illegal migrants trying to reach Italy. (Photo by HOUSSEM ZOUARI / AFP) (Photo by HOUSSEM ZOUARI/AFP via Getty Images)

تونس.. توترات ومظاهرات في صفاقس ضد المهاجرين غير النظاميين 25.06.2023

تظاهر مئات الأشخاص في صفاقس في وسط شرق تونس ضدّ انتشار مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مدينتهم التي تشكّل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير النظامية من تونس نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا.