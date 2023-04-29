التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين ومهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية

طرد مهاجرين من صفاقس إثر صدامات على خلفية مقتل شاب تونسي

تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت