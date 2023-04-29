التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين ومهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية

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التوتر يتصاعد في تونس بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية، خاصة بعد ورود أنباء عن ترحيل السلطات مهاجرين إلى الصحراء والتخلي عنهم
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية على وقف عمليات الطرد والترحيل التي تطال المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي. وكانت مدينة صفاقس قد شهدت اضطرابات على خلفية مقتل شاب تونسي على يد مهاجرين غير نظاميين.
تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت
أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل أكبر عدد من ضحايا المهاجرين في المتوسط منذ 2017. وتزداد الضغوط على المهاجرين في دول العبور بشمال إفريقيا. ففي تونس طُرد عشرات المهاجرين من مدينة صفاقس بعد صدامات مع السكان.
تظاهر مئات الأشخاص في صفاقس في وسط شرق تونس ضدّ انتشار مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مدينتهم التي تشكّل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير النظامية من تونس نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا.
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