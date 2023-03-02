صحتك بين يديك

التوتر والإجهاد وإضطرابات الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي الإجهاد المستمر إلى التهاب مزمن في الغدة الدرقية. وهو ما قد يسبب اضطرابات كبيرة في عملها وينعكس سلبا على صحتنا عموماً. فهل من حلول لوقف هذا التطور؟