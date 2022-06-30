صحتك بين يديك

التوتر ما بين الأساطير والواقع

هناك الكثير من النظريات والأساطير حول التوتر والإجهاد. كأن يُقال مثلا إن التوتر يقف وراء إصابة الإنسان بالأمراض أو فقدانه للوزن. فما رأي الخبراء في ذلك؟ وما نصائحهم العملية للتغلب على هذه الحالة؟