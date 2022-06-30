التوتر ما بين الأساطير والواقع

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هناك الكثير من النظريات والأساطير حول التوتر والإجهاد. كأن يُقال مثلا إن التوتر يقف وراء إصابة الإنسان بالأمراض أو فقدانه للوزن. فما رأي الخبراء في ذلك؟ وما نصائحهم العملية للتغلب على هذه الحالة؟
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
التوتر والإجهاد من اهم العوامل التي تترك بصماتها على صحة الإنسان. إهمال هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة أقلها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه. فما الحل؟
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
إذا كنت مقبلاً على سن الأربعينيات عليك الانتباه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم. أما كنت تريد التخلص من ذلك فعليك اتباع نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" الذي توصلت إليه دراسة أمريكية.
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