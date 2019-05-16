 التوتر بين واشنطن وطهران ـ على أي ″حبال ترقص″ قطر؟ | سياسة واقتصاد | DW | 20.05.2019

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سياسة واقتصاد

التوتر بين واشنطن وطهران ـ على أي "حبال ترقص" قطر؟

التوتر في الخليج على أشده مع حملات كلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما ُترجم التصعيد بهجمات طالت مصالح دول خليجية. قطر بروابطها الأمريكية الإيرانية "المتضادة"، تبدو كمن "يرقص على حبال" بدأت تتمزق.

Symbolbild Katar und Iran (Colourbox/A. Mijatovic)

في أوج الأزمة بين أغلب دول الخليج وإمارة قطر، تحرص الأمارة الغنية بالغاز على دعم نشاط الدول الداعمة لنظريات الإسلام السياسي، وذهبت إلى حد التحالف مع إيران. هذا التقارب مع إيران والذي شمل افتتاح مصارف إيرانية في الدوحة، والعكس في طهران، ومصالح تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات يبدو اليوم على المحك، فالتصعيد بين الولايات المتحدة وبين إيران، عمّق الانشقاق بين الدول الخليجية، وبات الجميع يسأل إلى أي حد يمكن لقطر أن تنحاز لإيران وأن تمضي في التصعيد.

Katar US-Truppen und katarischen Truppen bei gemeinsamen militärischen Übungen (Reuters/N. Zeitoon)

قوات أمريكية في قطر

ماذا لو أنطلقت طائرات أمريكية من قاعدة العديد لتقصف أهدافاً إيرانية؟!

لا يخفى على أحد أنّ قطر تضم مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، وتستقر فيها أسراب طائرات وقوات أمريكية وبريطانية ساهمت بشكل فعال في اسقاط نظام طالبان في أفغانستان عام 2001 وفي اسقاط نظام صدام حسين في العراق عام 2003. وفي قراءة لأسوأ سيناريو، يمكن أن تنطلق طائرات أمريكية من قاعدة العديد لتقصف أهدافاً إيرانية، وهذا سيضع قطر أمام خيار صعب في هذه الحالة، وقد علّق الخبير الاستراتيجي والعسكري د. مهند العزاوي المقيم في دبي في حديث مع DW عربية عن هذه القراءة بالقول: "مسألة القواعد الجوية ومقرات القيادة في قطر لا ترتبط بالموقف السياسي للإمارة، فدولة قطر لا تستطيع أن تمنع استخدام القواعد نظراً للمواثيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب نظام القدرة الأمريكي فهذه القواعد مخصصة لعمليات أعالي البحار، ولكن وقوع هذا الاحتمال لا يغير من موقف قطر السياسي حسب وجهة نظري".

مختارات

"أمريكا وإيران ومنطق القوة لدواعٍ سياسية"

وتناغما مع المواقف الأمريكية الإيرانية النافية لخيار الحرب، أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض (الأحد 19 ايار/ مايو 2019) أنّ بلاده "لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك، وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب".

فيما قال وزير الدولة للشؤون الخارجيّة القطري سلطان المريخي لوكالة فرانس برس "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنّه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أنّ إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة".

وفي هذا السياق أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور مهند العزاوي إلى هذه المواقف بالقول "أعتقد أن كلا الطرفين، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستخدمان القوة لدواعٍ سياسية، واستبعد جدا احتمال قيام حرب كما يروج الإعلام أو تروج بعض مواقع التواصل الاجتماعي. هناك استخدام أدوات عسكرية لدواعٍ سياسية ومنها ما يسمى خيار حافة الحرب، واستخدام مظاهر القوة بأعلى معاييرها لكي يُجبر الطرف "أ" الطرف "ب" على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

المملكة العربية السعودية وفي مسعى لحشد الدعم السياسي لمواقفها من إيران دعت مساء السبت إلى عقد قمّتَين "طارئتين"، خليجيّة وعربيّة، للبحث في "الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة (...) وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية"، أواخر شهر أيار/ مايو الجاري، عشيّة قمّة إسلاميّة تستضيفها مكة أيضاً، والملاحظ أن قطر لم تُدعَ إلى هذه القمة كما أعلن وزيرها سلطان المريخي.

Irans Außenminister Zarif und Qatars Emir Al Thani in Doha (Reuters/Qatar News Agency)

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقي وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في الدوحة عام 2017

وفيما تناقلت المواقع الخبرية نبأ قيام وساطة سويسرية بين الولايات المتحدة وبين إيران، بدأ الحديث بهمس مسموع مفاده أنّ قطر تقود جهود وساطة لإنهاء التوتر المتفاقم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وحول هذه الوساطة علّق د. العزاوي بالقول" ليس قطر فقط، بل هناك أطراف عربية أخرى، ومنها النظام السياسي العراقي الذي يحاول هو الآخر أن يلعب دور الوسيط".

"قطر لن تتخلى عن ارتباطها بإيران"

المراقب لتطورات الأزمة، يلحظ إشارات تطلق من هنا وهناك، تشي بأنّ الأزمة وإن تفاقمت لن تقود إلى مواجهة شاملة. وهذا يعني في مجمله، أنّ التحالفات والصراعات القائمة، باقية على حالها، حتى وإن بدا أنها تصل إلى طريق مسدود. ومن هذا المنطلق فليس من المتوقع أن ينفرط عقد التحالف القطري الإيراني الذي قام بقيام الأزمة الخليجية القطرية عام 2017، فهو تحالف يظهر في رقع وأماكن عديدة، فهي متفقة مع الموقف الإيراني في العراق ومع الموقف الإيراني في اليمن، وإلى هذا أشار الخبير الاستراتيجي د. مهند العزاوي مبيناً "قطر لن تتخلى عن ارتباطها بإيران، لا يوجد ملامح لهذا الاحتمال حتى الآن".

ملهم الملائكة

  • Symbolbild - Al-Dschasira (picture-alliance/dpa/M. Ulmer)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"

    تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

  • Screenshot Webseite Al-Araby - arabisch (alaraby.co.uk)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً

    كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

  • Katar Außenminister Iran Mohammad Javad Zarif & Scheich Hamad Al Thani (Irna)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

    تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

  • Türkei Soldaten in der Armee (picture alliance/AA/M. Aktas )

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر

    إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS (picture-alliance/dpa)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"

    وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

  • Yusuf al-Qaradawi (picture alliance/AA/Munir Zakiroglu)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"

    إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

  • Katar Doha - Passagiere warten am Flughafen (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    وقف تجنيس مواطني تلك الدول

    إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

  • Logo Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الانحياز للدول الخليجية والعربية

    حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

  • Katar - Doha Skyline im Sandsturm (picture-alliance/Photoshot/Nikku)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على جميع المطالب

    كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

  • U.S. Dollarnoten (picture alliance/J. Greve)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    دفع تعويضات

    تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

  • Katar - Doha (DW/M. Kos)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة

    طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)


مختارات

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام. (23.06.2017)  

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