 التواري عن الأنظار يفشل ترحيل أسرة لاجئة في ألمانيا | أخبار | DW | 18.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

التواري عن الأنظار يفشل ترحيل أسرة لاجئة في ألمانيا

تأجل ترحيل عائلة عراقية لاجئة في ألمانيا بسبب اختفاء أحد أفرادها في مكان مجهول. عملية الترحيل وكذلك التأجيل لاقت انتقادا من أحزاب ألمانية، فما قصة العائلة العراقية وأين كان يجب ترحيلها؟

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

تمكن 7 أشخاص ملزمين بالترحيل من الاختفاء هرباً من ترحيلهم. الواقعة حدثت في هامبورغ يوم الأربعاء الماضي (13 فبراير/شباط 2019). من بين الأشخاص المفترض أن يتم ترحيلهم من ألمانيا، عائلة عراقية مؤلفة من أب محام وأم أخصائية أشعة وابنتيهما. حسب ما نقل موقع "بيلد" الألماني.

بعد التهديد الذي تعرض له رب الأسرة قررت العائلة الهروب من العراق. ليدفع الأب مبلغا بقيمة 30 ألف دولار للمهرب الذي تمكن من تأمين تأشيرة شينغن لدخول إسبانيا ومن ثم إلى برلين عبر الطائرة.

قامت دائرة الأجانب في 5 (فبراير/شباط) بإعلام العائلة بأن عليها البقاء في مركز استقبال اللاجئين حتى 28 (فبراير/شباط) كحد أقصى وأن تستعد لإعادتها إلى إسبانيا.

مختارات

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار "مغادرة البلاد الملزم" لا يحق له حضور دورات الاندماج. (01.02.2019)

شهدت أماكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة ألمانيا ازدياداً طفيفاً. لكن هناك مطالب بتوفير المزيد من الأماكن لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة عوضا عن تغيير قواعد الترحيل. (08.02.2019)

في 13 (فبراير/شباط) قام فريق مكون من أحد العاملين في دائرة الأجانب وطبيب نفسي ومترجم بالذهاب إلى مركز استقبال اللاجئين، لينفذوا عملية الترحيل، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بمهمتهم والسبب هو عدم اكتمال أفراد العائلة. إذ قام رب الأسرة بإخفاء ابنته لدى أحد أقربائه مدعياً أنه لا يعرف عنوانهم، وأكد بقوله "لقد نصحنا المحامي بذلك".

"لا ينبغي فهم التكافل بشكل خاطئ"

عندما هدد المسؤولون العائلة بنقلهم إلى المطار حتى بدون ابنتهم، انهارت الوالدة وتم نقلها إلى المستشفى، وبحسب المتحدث باسم دائرة الأجانب، فإن تنفيذ عملية الترحيل تم تأجيله إلى وقت لاحق. رب الأسرة عبر عن استيائه من ترحيلهم بالقول "أنا لا أفهم، الخطيرين والمجرمين يسمح بالبقاء لهم هنا، ويتم ترحيل العمال المهرة مثلي زوجتي وأنا؟".

ومن جهته كان المتحدث باسم مركز استقبال اللاجئين في هامبورغ قد أكد أن الأشخاص الملزمين بالمغادرة لا يتم إعلامهم بموعد عملية الترحيل. وفي حديث لها لموقع بيلد أكدت ليندا توتبيرغ وهي خبيرة بالشؤون الداخلية من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن تنفيذ عملية الترحيل "فيه شيء من الغرابة، إذ ينبغي وضع الأشخاص الملزمين بالمغادرة في مراكز احتجاز خاصة" وانتقدت ليندا فهم التكافل بشكل خاطئ مضيفة بالقول "تحذير الملزمين بالمغادرة من الترحيل ومساعدتهم على الاختفاء ليس فعل خير".

آرمين شوستر خبير بالشؤون الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي يريد بدوره "جعل التحذير من الترحيل جريمة يعاقب عليها القانون".

مهاجر نيوز

د.ص/خ.س

مواضيع ذات صلة

Flüchtlinge in Deutschland

متى يمكن إلغاء حالة اللجوء أو الحماية الثانوية للأشخاص؟ 15.02.2019

لا يعتبر قبول طلب اللجوء أو الحماية الثانوية بالإضافة إلى برامج إعادة التوطين والحماية الإنسانية من الأمور الثابتة أو المستقرة بشكل دائم. فمتى يمكن إلغاء هذه الحالات؟

هل ينتهى عهد سياسة ميركل للجوء؟ 12.02.2019

شددت خليفة ميركل في زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي أن الحزب تعلم الدرس ولن يعيد تكرار ما وقع في 2015. وقدمت أنغريت كرامب كارينباور توصيات من الحزب إلى الحكومة لإصلاح سياسة اللجوء الألمانية.

Rahaf Mohammed Alqunan

العفو الدولية: تضاعف أعداد اللاجئين السعوديين بسبب القمع والوصاية 16.02.2019

كشفت منظمة العفو الدولية بأن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم آخذة في الزيادة، وتأتي النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة المحافظة في مقدمة السعوديين الباحثين عن اللجوء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  