تستعمل القرفة في الكثير من الوجبات والحلويات. ورغم فوائدها الصحية، لا تخلو بعض أنواع القرفة من مخاطر حيث يمكن أن تسبب الأنواع التي تتوفر على مركب "الكومارين" أو القرفة الصينية، تلف الكبد. ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما يدعي البعض.