التوابل.. فوائد لا تُحصى لصحتك الجسدية والنفسية
التوابل لا تجعل مذاق طعامنا لذيذا فقط، وإنما مفيدة للصحة الجسدية والنفسية أيضا. فهي يمكن أن تقي من الكثير من الأمراض وتغنينا عن استعمال الأدوية. تعرف على بعض أهم التوابل المفيدة للصحة في هذه الجولة المصورة.
الثوم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم
من بين التوابل المعروفة منذ القدم الثوم. ورغم الرائحة القوية و"الكريهة" التي تصدر منه ـ وتدوم لساعات عديدة ـ إلا أن تلك الرائحة تعد علاجا فعالا للجسم لأن مصدرها هو المواد الكيميائية النباتية. فالثوم يخفض ضغط الدم ويمنع من التعرض للجلطة.
الزعتر ضد السعال
يوجد في الطبيعة أكثر من 200 نوع من الزعتر. أحد أشهر أنواع الزعتر يطلق عليه "الزعتر الحقيقي" ويتوفر على حمض "روزمارينيك" الذي يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما يستخدم الزعتر أيضاً لعلاج نزلات البرد أو كمشروب ضد السعال.
القرفة لها مخاطرها أيضا!
تستعمل القرفة في الكثير من الوجبات والحلويات. ورغم فوائدها الصحية، لا تخلو بعض أنواع القرفة من مخاطر حيث يمكن أن تسبب الأنواع التي تتوفر على مركب "الكومارين" أو القرفة الصينية، تلف الكبد. ولا يوجد دليل علمي يؤكد أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم، كما يدعي البعض.
الزعفران لمعالجة الاكتئاب
أظهرت الكثير من الدراسات أن الزعفران له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للإنسان حيث يساعد في علاج الاكتئاب. ويرجح أن رائحته تخفف من أعراض مجموعة من الأمراض الجسدية والنفسية المرتبطة بحدوث الحيض لدى النساء. ويعد الزعفران أيضا منشطا جنسيا، على الأقل لدى الفئران!
الينسون مضاد للالتهاب
يحتوي الينسون النجميعلى زيت أساسي تشبه رائحتها رائحة عرق السوس. ومن بين فوائده علاج التشنجات ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات.
الزنجبيل مسكن للآلام
الزنجبيل بعد واحا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم. ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل. ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.
الكركم.. فوائد جمة
يتميز الكركم بخمس فوائد صحية، فهو يخفض الكوليسترول، وتأثيره فعال كمضاد للأكسدة، كما أنه مناسب لعلاج الكثير من الالتهابات. ومن المرجح أنه يحد أيضا من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.