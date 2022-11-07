التوأم الرقمي من شأنه أن يجعل محطات الطاقة النووية أكثر أمانًا

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يجري علماء أمريكيون في مختبر أيداهو الوطني تجارب بواسطة التوأم الرقمي لمفاعل صغير. بمساعدة النسخة الافتراضية من المنتظر اكتشاف حتى أصغر المخالفات في المفاعل النووي.
ماذا يحدث بين ألمانيا وفرنسا؟ سؤال تتداوله دوائر سياسية وإعلامية في برلين وباريس. هل أصيب "المحرك" الأوروبي بخلل؟ وماهي البدائل المطروحة لدى الجانبين للتعامل مع تطورات مرحلة تعتبر من أشد الحقب حساسية في تاريخ أوروبا؟
تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
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