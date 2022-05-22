 التوأم الرقمي من شأنه أن يجعل محطات الطاقة النووية أكثر أمانا | كليك | DW | 06.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

التوأم الرقمي من شأنه أن يجعل محطات الطاقة النووية أكثر أمانا

يجري علماء أمريكيون في مختبر إيداهو الوطني تجارب بواسطة التوأم الرقمي لمفاعل صغير. بمساعدة النسخة الافتراضية من المنتظر اكتشاف حتى أصغر المخالفات في المفاعل النووي.

مشاهدة الفيديو 02:39

المزيد من المركز الإعلامي

Freedom isn’t free: Outsmart the oppressors and help find Mia

الحرية ليست مجانية: مسنجر دويتشه فيله 22.05.2022

نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت

نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت 16.05.2022

كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟

كيف يمكن للمرأة الدفاع عن نفسها ضد العنف عبر الإنترنت؟ 16.05.2022

صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت

صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت 16.05.2022

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - التوأم الرقمي 06.06.2022

اختراع يُحدث ثورة في إنتاج الأطراف الاصطناعية

اختراع يُحدث ثورة في إنتاج الأطراف الاصطناعية 06.06.2022

مبنى بتقنية التوأم الرقمي

مبنى بتقنية التوأم الرقمي 06.06.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - العمارة الخضراء الذكية 30.05.2022

اقرأ أيضا

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und geschäftsführender Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen stellen auf einer Pressekonferenz den gemeinsamen Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für die künftige Bundesregierung vor. +++ dpa-Bildfunk +++

كيف ستواجه الحكومة الألمانية القادمة تحديات المستقبل والتحديث؟ 26.11.2021

تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.

Sharon Doyle gathers with others outside the scene of a shooting at a supermarket, in Buffalo, N.Y., Sunday, May 15, 2022. (AP Photo/Matt Rourke)

"الفاشية الإيكولوجية" ـ شكل من التطرف اليميني تحت قناع حماية البيئة 26.05.2022

تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟

08.03.22 *** BERLIN, GERMANY - MARCH 08: People demonstrating in support of International Women's Day gather in front of the Russian embassy on March 8, 2022 in Berlin, Germany. As the Russian military invasion of Ukraine continues over a million women and children have fled Ukraine in order to escape the conflict. Demonstrations on International Women's Day are taking place throughout the day in Berlin to both celebrate the achievements of women and to protest against issues including domestic abuse and femecide. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تحليل: أمل تمنحه ألمانيا لطلاب عرب وأفارقة فارين من حرب أوكرانيا؟ 11.03.2022

الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟

DEU/Deutschland/ILLUSTRATION: Internetanschluss; Der Stecker eines DSL-/LAN-Verbindungskabels ist vor dem Innenleben eines Computers zu sehen. **Foto: Andreas Franke** | Verwendung weltweit

الانتخابات الألمانية.. هل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ 06.09.2021

ستجرى الانتخابات في ألمانيا هذا الشهر تزامنا مع الجدل حول المستقبل الرقمي. فهل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ وما التوقعات حيال مستقبل الرقمنة في ألمانيا؟ وما موقف الأحزاب؟ ولماذا تخلفت ألمانيا عن سباق الرقمنة؟